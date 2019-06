PF prende quadrilha que produzia armas de fogo em São Paulo Quadrilha também abastecia uma facção criminosa paulista.

Uma quadrilha que produzia e comercializava armas de fogo na região da grande São Paulo foi presa pela Polícia Federal. Hoje (9), os policiais prenderam em flagrante o proprietário de uma loja de armas, de 60 anos. Ontem (8) foi presa uma senhora de 60 anos e, na quarta-feira (7), outro senhor de 59 anos e um homem de 36 anos também foram autuados.



A quadrilha, além de fabricar e comercializar armas de fogo para lojas da grande São Paulo também abastecia uma facção criminosa paulista.



No total, de acordo com a note divulgada pela PF, em São Paulo, foram apreendidas duas submetralhadoras caseiras calibre .45, usadas em roubo a bancos, uma pistola furtada da Polícia Militar com a numeração raspada, carabinas calibre .22, além de dezenas de revólveres, pistolas, peças para fabricação de armas, cheques, celulares e centenas de munições para fuzil. A PF apreendeu, também, fuzis de alto poder de fogo que, após a perícia, serão encaminhados para o Exército para serem destruídos.



Os acusados poderão responder pelos crimes de posse irregular e porte de arma de fogo, comércio ilegal de arma de fogo, receptação e formação de quadrilha. Somadas as penas podem cegar a 28 anos de prisão.