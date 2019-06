Infraero indica que 16% dos vôos sofreram atrasos Segundo a estatal, o movimento é tranqüilo em todo o país.

Dezesseis por cento dos vôos programados para decolar até as 16h de ontem (10) sofreram atrasos. Segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), estatal responsável por administrar 67 dos principais aeroportos brasileiros, o movimento é tranqüilo em todo o país.



De acordo com balanço, divulgado há pouco pela estatal, 189 dos 1.177 vôos sofreram atrasos de mais de meia hora, o que equivale a 16,1% do total previsto para o período. Destes, 21, ou 1,8%, permaneciam atrasados no instante da divulgação do boletim. Outros 26, ou 2,2% do total, haviam sido cancelados.



Em São Paulo, o Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana, foi o mais afetado pelos atrasos. Trinta e um (19,4%) dos 160 vôos programados para o período decolaram com atraso. Já em Congonhas, na região sul da cidade, apenas três dos 125 vôos tiveram problemas, o que equivale a 2,4% do total.



No Rio de Janeiro, o Aeroporto Santos Dumont não registrou qualquer atraso ou cancelamento entre os 36 vôos programados até 16h. Localizado na região central da capital fluminense, o aeroporto opera quase que exclusivamente com vôos da ponte aérea Rio/São Paulo. Já no Galeão, localizado na Ilha do Governador, 25 dos 103 vôos atrasaram mais de 30 minutos, o que significa 24,3% de atrasos. Também não houve cancelamentos de vôos.



Já no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, 16 dos 89 vôos previstos (18%) sofreram atrasos e um foi cancelado. Em Recife (PE), 30% dos 50 vôos decolaram com atrasos, enquanto em Curitiba (PR), o problema atingiu 25% dos 48 vôos.



Em termos proporcionais, o maior índice de cancelamentos foi registrado no Acre, onde três dos oito vôos programados para o Aeroporto Internacional de Rio Branco foram desmarcados, totalizando 37,5% dos vôos.



A companhia aérea com o maior índice de atrasos é a Gol, que teve problemas em 23,5% de seus 371 vôos. Em seguida vem a Varig – que pertence ao mesmo grupo empresarial que controla a Gol -, com 16,4% dos 73 vôos tendo sofrido atrasos. A TAM registrou 11,7% de atrasos, enquanto a OceanAir teve 9,8% e a Webjet 6,8%. De acordo com a Infraero, a Azul não registrou qualquer atraso ou cancelamento.