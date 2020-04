Justiça suspende júri de acusado pela “barbárie do Carrasco” Queimado, como é conhecido, é acusado pelo Ministério Público de matar uma moça com problemas psiquiátricos, em 2007, nas proximidades da Feira do Carrasco.

O julgamento de Jonison Pereira Gomes, marcado para amanhã (19/02), foi suspenso devido o advogado de defesa ter apresentado um incidente de insanidade mental.



Queimado, como é conhecido, é acusado pelo Ministério Público de matar uma moça com problemas psiquiátricos, em 2007, nas proximidades da Feira do Carrasco, no Alecrim.



De acordo com a Secretaria da 2ª Vara Criminal, o advogado de defesa de Jonison requereu um incidente de insanidade mental à 8ª vara Criminal, onde o acusado responde por furto. Respaldado pelo art. 149 do CPP, o juiz determinou que fosse realizado o exame médico no réu para tirar as dúvidas a respeito de sua integridade mental.



Caso a insanidade seja comprovada, será aplicada a Jonison uma medida de prevenção ou então extinta sua punibilidade, como rege o Código Penal.



Histórico

Jonison Pereira Gomes é acusado pelo MP de matar uma moça que apresentava problemas psiquiátricos, em 25 de agosto de 2007, nas proximidades da Feira do Carrasco (bairro do Alecrim).



Segundo o órgão acusador, o homicídio teria sido motivado por uma possível discordância quanto ao valor de um “programa” sexual, que ambos haviam acertado fazer naquela noite. De acordo com a denúncia, Jonison ainda teria jogado o corpo da vítima perto de uma das barracas da Feira e lesionado partes do seu corpo.