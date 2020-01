Rosalba está na boca do povo

Fotos: Cedidas

Rosalba Ciarlini - (Hesita um pouco) Eu sou candidata a trabalhar honrando o voto que recebi do povo do Rio Grande do Norte para ser senadora.RC - Essa é uma questão que vai ser tratada só em 2010. No momento oportuno, eu discutirei este assunto.RC - Eu nunca disse que sou candidata e que serei candidata. Volto a repetir, não serei jamais candidata a qualquer cargo político se for apenas uma decisão do partido ou minha. Sempre decidirei meu rumo político ouvindo a voz das ruas. Atualmente, por onde passo, de forma espontânea, tenho que reconhecer que meu nome tem sido lembrado. Inclusive, o próprio senador José Agripino (DEM), em recente entrevista, disse que o meu nome estava surgindo das ruas, era a vontade do povo que estava sendo expressada nos mais diversos recantos do Rio Grande do Norte. Mas isso é uma questão para ser analisada só em 2010.RC - Essa agenda vai continuar como tem sido desde o primeiro dia que assumi o senado. Porque esse foi um dos compromissos que declarei quando me coloquei como candidata ao cargo para a população do Rio Grande do Norte. Ser uma senadora presente nos municípios, nas reuniões de líderes comunitários, com prefeitos, e nos mais diferentes encontros ouvindo sempre a população para que pudesse melhor interpretar as vontades, os sonhos e os anseios do povo. Fui assim quando fui prefeita de Mossoró, ao caminhar diariamente pelas ruas e bairros da cidade, e serei assim como senadora. Esse é o meu jeito de trabalhar.RC - Eu sou uma trabalhadora pelo Rio Grande do Norte, foi essa missão que o povo me deu. E quando fui prefeita a minha obrigação e meu dever era cuidar da cidade, e a minha avaliação pessoal é que cuidei bem daquele município. Até porque fui eleita por três vezes e, ao me candidatar ao cargo de senadora, o que muito me dignifica foi a votação que eu tive de 84% na cidade onde fui prefeita. E onde passava como candidata, as pessoas tinham uma referência de Rosalba do trabalho que fiz em Mossoró. Agora como senadora minha responsabilidade é todo o Rio Grande do Norte, ou melhor, com todo o Brasil porque o Senado tem essa responsabilidade maior, a Casa maior do Legislativo. Por isso tenho tido todo empenho com todas as cidades para encontrar soluções, ajudando os prefeitos, e em defesa das questões que falam ao cidadão de saúde, aposentadoria, o direito da mãe pra ter a creche do seu filho. Conseguimos, por meio de emendas ao orçamento, mais recursos na educação que vão beneficiar não somente o Rio Grande do Norte, mas todo o Brasil.RC - Nosso partido tem um lema: fazer a vontade do povo.RC - No momento certo. Esta é uma questão para ser analisada. Mas pode ficar certo que eu nunca fugi dos desafios.RC - O próprio José Agripino já colocou com muita clareza. É exatamente formar uma aliança, é estruturar o partido de forma que nós possamos seguir adiante com êxito. Mas é natural que o senador seja o nosso candidato. Até porque tem honrado e dignificado o nosso partido e, consequentemente, nosso Rio Grande do Norte. Mas, com certeza, sob a orientação do próprio senador, iremos crescer o partido em termos de mais participação e mais presença tanto no Legislativo como no Executivo.RC - O nosso líder José Agripino já colocou com muita clareza que é natural que sua candidatura ao Senado seja prioridade, mas isso não quer dizer que nós não possamos ter também uma candidatura no Executivo.RC - Exatamente. Até porque tem muitos nomes para serem analisados dentro do nosso partido.RC - Eu acho que, quando você forma uma aliança, você tem que pensar no todo. Se os nomes melhores estiverem no partido A ou no partido B nós vamos ter que fazer exatamente esse consenso e esse equilíbrio para que possamos ter a chapa que seja vitoriosa.RC - A candidatura de José Agripino está posta. Supondo a candidatura de Rosalba, nós vamos continuar fazendo o que o nosso partido faz. Ouvir a voz do povo.RC - Eu tenho tido uma convivência muito positiva, não somente a que tivemos na campanha, mas a que temos aqui no Senado, e eu pessoalmente gostaria que pudéssemos manter a aliança que foi vitoriosa para a Prefeitura de Natal e termos acrescido o PMDB.RC - Olha a nossa determinação é que não é o momento de estarmos tratando dessas coisas. É, sim, o momento de trabalhar para ver se a saúde melhora, a educação melhora, se a segurança melhora, se muita coisa melhora que é o que a população está clamando. E, no momento oportuno, ouvir a voz do povo, que já estamos ouvindo, vamos sim decidir em sintonia com a população, fazendo assim a vontade do povo.RC- Bem, quem pode responder são eles, mas é legítimo que eles se coloquem, se apresentem como candidatos. Acho que cada um tem a sua maneira de fazer, a sua maneira de ser. A minha maneira é trabalhar cumprindo a responsabilidade que recebi do povo do Rio Grande do Norte, aqui, como sua senadora.RC - A minha orientação será partidária, em consonante sintonia com o partido.RC - Eu dei apoio antes mesmo do lançamento da candidatura. Eu tive a oportunidade de receber Micarla na minha casa, mesmo quando o próprio partido ainda não tinha definido. Porque eu sentia que a população de Natal via realmente Micarla como a opção para fazer um trabalho voltado na melhoria da qualidade de vida e mostrar que realmente Natal podia fazer melhor.RC - Fui fundamental para o povo que estava do lado dela. Eu estive caminhando com o povo, caminhando com Micarla, de porta em porta, nos bairros mostrando, discutindo com a população os projetos, os planos, as idéias que Micarla trazia para melhorar a vida do povo de Natal. Então acho que fundamental foi exatamente a vontade do povo.RC - Olhe, nós continuamos apoiando a agora prefeita, inclusive quando da apresentação de emendas para Natal. Eu apresentei uma emenda para a infraestrutura urbana, até pelo conhecimento que tive maior na campanha de Micarla, caminhando por tudo, principalmente Zona Norte, alguns bairros da região metropolitana onde via problemas gravíssimos de drenagem, saneamento, então coloquei uma emenda que é de minha autoria no valor de R$ 30 milhões. Em função dessa crise mundial, houve um corte no orçamento e essa emenda ficou em R$ 15 milhões, mas que já é um recurso importante, pois Natal sofreu muito com as chuvas no ano passado. Micarla conta com o meu apoio e com o do senador José Agripino e do deputado Felipe Maia.RC - O compromisso da prefeita Micarla é com o povo de Natal. O que for melhor para o povo de Natal tenho certeza que será a escolha da prefeita Micarla. Se eu for candidata ao Governo do Estado, vou, sim, bater na porta da prefeita Micarla e pedir-lhe o apoio, apresentando nossas propostas em favor de Natal e do Rio Grande do Norte. Mas isso, se ocorrer, deverá acontecer em momento oportuno.RC - Olha, a prefeita assumiu a prefeitura com problemas tão grandes, com tantas questões para serem solucionadas, a começar pela saúde, que é urgente, que não pode ficar para depois. Eu já fui prefeita e sei que não dá para fazer especulações, nem anlisar o que vai acontecer em 2010. A preocupação dela maior, com certeza e por dever do mandato, é com Natal.RC - Diógenes, eu vou repetir o que eu já lhe disse em outras ocasiões: não existe janela para filiação partidária. E se houver, que razões eu teria para deixar o meu partido?RC - Em todos os momentos que fui convocada para ser candidata, o partido me deu apoio, porque todas as minhas candidaturas surgiram por convocações do povo, vieram das ruas. Foi assim quando fui candidata a primeira vez a prefeita de Mossoró. Eu era médica, trabalhava num posto de saúde e no meu consultório e de repente começou a voz do povo. Foi ela que me conduziu a ser prefeita de Mossoró. Para o Senado também foi assim. Quando eu deixei a prefeitura, onde chegava tinha esse questionamento, que eu não deveria deixar a vida pública, que deveria continuar, e o povo mesmo me perguntava: "Por que a senhora não vai ser nossa senadora?" Então foi também uma convocação do povo e o partido me deu total apoio. Então se for essa a vontade do povo eu tenho certeza que não haverá nenhuma dificuldade com meu partido.RC - Eu tenho que ser honesta e dizer que realmente em todas as cidades que eu caminho, nas ruas de Natal, chego no supermercado, no posto de gasolina, no cabeleireiro, nos lugares que eu frequento normalmente, porque sou uma cidadã e tento levar uma vida comum, escuto esse apelos para que me candidate. Isso me deixa muito gratificada porque, se meu nome é lembrado, isso é uma prova de que o trabalho que estamos fazendo conta com o reconhecimento da população. Interpreto não como um ponto positivo, mas como a aceitação do meu trabalho.RC - Quando for o momento oportuno, porque nessa hora é prejudicial. Nós precisamos trabalhar e juntar forças, todos os representantes do Rio Grande do Norte, os senadores, os deputados, para que nós possamos fazer com que a nossa voz seja ouvida e interprete bem o clamor do povo do nosso estado.RC - Eu sou assim (risos)... Aprendi (a ser humilde) com a educação que recebi, graças a Deus e à minha família! (risos).