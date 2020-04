Campanha contra exploração sexual no carnaval será lançada hoje O lançamento, marcado para as 15h na Biblioteca Nacional de Brasília, terá a participação de meninos e meninas do bloco Gira-Folia.

Brasília - Será lançada nesta sexta-feira (20) a Campanha Nacional de Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Carnaval 2009. O lançamento, marcado para as 15h na Biblioteca Nacional de Brasília, terá a participação de meninos e meninas do bloco Gira-Folia.



Com o slogan "Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes é Crime. Denuncie! Procure o Conselho Tutelar de sua Cidade ou Disque 100", a campanha de 2009 relaciona o enfrentamento da violência sexual com imagens típicas do carnaval. Por isso, traz como marca um pierrô com uma lágrima escorrendo no rosto.



A campanha será lançada também em Manaus, Belém, Salvador, Recife, Fortaleza, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Belo Horizonte, Vitória, Corumbá e Porto Alegre. Durante o carnaval, serão distribuídos camisetas, abanadores, banners, cartazes, adesivos, bandanas, fitas de pulso, tatuagens temporárias, além de peças em inglês e espanhol para uso da Polícia Federal junto aos turistas estrangeiros.



Em Brasília, a concentração do bloco Gira-Folia será no estacionamento do Setor Comercial Sul, em frente ao Shopping Pátio Brasil. De lá, os participantes sairão em caminhada pelo Conic, Rodoviária do Plano Piloto até a Biblioteca Nacional, onde será o lançamento da campanha.



Fonte: Agência Brasil