Alecrim tem grupo forte para a disputa do Estadual Diretoria alviverde ainda pensa na contratação de mais alguns valores.

Um grupo formado de jovens valores, alguns com experiência, e comandado por um treinador que já teve passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, tendo trabalho reconhecido inclusive nos grandes do futebol do RN. Assim se apresenta o Alecrim para a temporada de 2009.



Os dirigentes pensam em título? Podem até sonhar, mas sabem que ter os pés no chão é pensar em classificar, fica pelo menos entre os quatro melhores do campeonato. Erandy Montenegro, o treinador, sabe disso, mas não descarta surpresas maiores ao longo do certame.



O plantel tem dois excelentes goleiros - Rodrigo, formado nas bases do América, talvez um dos garotos mais injustiçados em seu começo de carreira, e George, outro bom valor, também formado em pelo rubro, doido para mostrar serviço.



Para a defesa, a comissão técnica tem a disposição a experiência de Romildo, zagueiro que nada tem mais a provar, já que no ano 2000 foi revelação pelo América, e teve passagens por ABC, Santa Cruz, e futebol do Ceará; o garoto Wendell, que destacou-se no ABC, antes teve passagem pelo CDF e hoje, mesmo ainda muito jovem, tem condição de jogar num time grande como o Alecrim. O experiente Da Silva completa o grupo ainda reduzido, mas contratações para a defesa ainda vão acontecer.



Para o meio-campo, sem exagero, uma proliferação de valores. Destaques na habilidade e marcação como Eduardo, Chapinha, Daniel, Cledinaldo (veio de Upanema), meias de qualidade como Leonardo, Pantané e Franklin, e atacantes como Torona, de beirada de campo, e os dois artilheiros João Luís, que vem marcando gols nos treinos e mostrando potencial, e Júlio César, em quem a direção do clube deposita muita fé. Um grupo de respeito.



Na última segunda-feira, o treinador Erandy Pereira Montenegro deu prosseguimento aos trabalhos de preparação, elaborado, pensado, organizado, junto com sua comissão técnica, comandando junto com o professor Anaximonas Morais, um trabalho físico-técnico. Destaques na prática para os jogadores Wendel, Romildo, Leonardo, João Luís, Cledinaldo e Júlio César, além de grandes atuações dos goleiros Rodrigo e George. A prática foi realizada no estádio José Pascoal de Lima, na Cidade da Esperança.



A comissão técnica



Técnico: Erandy Montenegro

Auxiliar técnico: Gilmar Oliveira

Fisicultor: Prof. Anaximonas Morais

Treinador de Goleiros: Belarmino

Supervisor: Armando Luciano

Massagista: Ricardo Jorge (Mequinha)

Roupeiro: Jordane