Ceará Mirim: Vara Criminal realiza série de julgamentos

O juiz Luiz Cândido de Andrade Villaça, titular da Vara Criminal de Ceará Mirim, convocou uma reunião do júri para realizar uma série de oito julgamentos que se encontravam pendentes.Essa foi a primeira reunião de júri desde a inauguração do novo prédio do fórum da Comarca de Ceará Mirim e, nesse propósito, no dia 3 de novembro, foi realizada a primeira sessão.Sobre isso, o magistrado sustentou que tal fato se deve à realidade, já superada, de que os juízes anteriores terem tido uma sobrecarga de trabalho, o que, para o juiz Luiz Cândido, "impossibilita a definição rápida de todos os processos pendentes”.De acordo com ele, agora, todos os juízes estão engajados no espírito do 'Pauta-Zero', programa bem-sucedido e implantado pela Justiça Estadual, fato que gera uma preocupação geral, a qual influencia diretamente no crescimento da produção de todos os juízes.O magistrado ainda acrescenta que os julgamentos continuarão até meados de dezembro e o juiz pretende realizar, ao todo, dez julgamentos.

* Fonte: TJRN.