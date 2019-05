Guardas municipais de Natal terão porte de arma Prefeitura e Polícia Federal firmaram convênio para conceder o porte aos guardas. Convênio tem validade de dois anos.

Os guardas municipais de Natal poderão ter porte de arma de fogo a partir deste ano. Essa é uma das reivindicações mais antigas da categoria e será colocada em prática devido a um convênio formado entre a Prefeitura de Natal e a Superintendência Polícia Federal do Rio Grande do Norte.



O convênio, datado de 30 de dezembro de 2008, é assinado pelo superintendente da PF no Estado, Hélio Sant’Anna e Silva Júnior, e pelo então prefeito de Natal, Carlos Eduardo Nunes Alves. O acordo, que foi publicado na edição desta quinta-feira (1º) do Diário Oficial do Município, terá vigência de dois anos a contar da data de publicação no Diário Oficial da União.



Segundo o documento, cabe à Polícia Federal o “recebimento e verificação da documentação necessária para o cadastramento de todos os dados relativos à concessão de porte de arma de fogo para os guardas municipais indicados pela Prefeitura, junto ao Sistema Nacional de Armas (Sinarm)”.



Também é função da PF a “avaliação e decisão quanto à aprovação do Plano de Ação/Metas a ser apresentado pela Prefeitura”, a “fiscalização da execução do Plano de Ação/Metas” e o “fornecimento de informações técnicas sobre o processo de concessão de porte de arma de fogo e registro”.



A Polícia Federal também terá que enviar à Prefeitura “o número do Sinarm relativo ao porte de arma de fogo concedido para cada guarda municipal, para que conste na carteira de identidade do mesmo” e “decidir e comunicar sobre o indeferimento de qualquer pedido de concessão de porte de arma de fogo”, além de acompanhar a execução das ações do convênio.



Já á Prefeitura cabe preparar e apresentar de um Plano de Ação/Metas informando o número de guardas municipais a serem beneficiados. Esse plano deverá prever a implementação “de corregedoria própria e autônoma; existência de Ouvidoria, como órgão permanente, autônomo e independente; comprovação de autorização para realização de curso de formação dos profissionais das Guardas Municipais; e a realização do curso para os guardas municipais beneficiados, com a apresentação da lista dos aprovados”.



Ainda de acordo com o documento, nesse plano a ser elaborado pela Prefeitura “deverá constar a obrigatoriedade do Guarda Municipal com porte de arma de fogo ser submetido, a cada dois anos, a teste de capacidade psicológica e, sempre que estiver envolvido em evento de disparo de arma de fogo em via pública, com ou sem vítimas, o mesmo deverá ter o acompanhamento com psicólogo do quadro ou credenciado, devendo ainda apresentar relatório circunstanciado, ao Comando da Guarda Civil e ao Órgão Corregedor para justificar o motivo da utilização da arma”.