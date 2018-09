Petrobras contrata três novas sondas Em 2009, deverão ser perfurados 500 poços, 200 a mais que em 2008.

O número de poços perfurados no Rio Grande do Norte em 2009 deverá a chegar a 500, 200 a mais do que este ano. Para atingir a meta, a Petrobras contratou mais três novas sondas, que chegaram a Mossoró nesta quinta-feira (13). Os equipamentos de 1.350 toneladas desembarcaram no Porto de Natal na terça-feira (11).



As sondas de origem chinesa, trazidos pela empresa ETX, estão contratados para ficar durante oito anos perfurando em território potiguar, principalmente, nos municípios da região Oeste.



Segundo o diretor-geral da Unidade Negócio de Exploração e Produção do Rio Grande do Norte e do Ceará (UM-RNCE), as sondas têm capacidade para perfurar poços de até 1.200 metros de profundidade, o que atende as necessidades da maior parte dos poços.



De acordo com Fernando Lima, este ano já foram adquiridas nove sondas, um a mais do contratado no ano passado. No início de 2009, deverão chegar mais oito sondas. “Em 2007, perfuramos 180 poços, este ano serão 300 e em 2009, 500”.



O diretor da Unidade explica que a contratação das sondas faz parte da estratégia da UN-RNCE para alcançar a meta de produção de 115 mil barris por dia até 2011. Atualmente, são produzidos 80 mil no Rio Grande do Norte e Ceará.



A operação das três sondas deverá gerar 132 empregos diretos no campo de operação, e cerca de outros 40 na base operacional, além de 200 empregos indiretos em atividades como transporte, alimentação e hospedagem de funcionários, uniformes e caminhões-guindaste.



As sondas deverão ainda gerar o recolhimento de R$ 9 milhões em ISS durante os oito anos para os municípios onde operarem.