CNJ determina o fechamento das filiais dos cartórios de Natal e Mossoró

Vlademir Alexandre

Estes postos funcionavam como filiais dos cartórios em diferentes bairros de suas sedes. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, a Legislação Federal não permite a criação de sucursais de cartórios.Na portaria divulgada nesta quinta-feira (6) no Diário da Justiça, está a confirmação do fechamento das sucursais. O juiz Corregedor Ibanez Monteiro explicou que "estas sucursais terão um prazo para o encerramento de suas atividades, pois não podemos fechar assim estas filiais”.Os cartórios que possuem estas filiais são o 4º Cartório, que fica localizado à avenida Tavares Lira, na Ribeira, o 5º Cartório, localizado à avenida Presidente Bandeira, no Alecrim, e o 7º Cartório, que fica na rua Seridó, no Centro de Natal.E por determinação do CNJ, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte deverá solicitar a criação de novos cartórios com novas equipes no lugar das sucursais.