Projetos do Executivo são lidos em convocação extraordinária da CMN

Elpídio Júnior Comissões estão definidas e vereadores votam projetos a partir de quarta-feira.

Depois da Leitura, os parlamentares definiram a composição das dez Comissões Permanentes da Casa que analisam os projetos enviados ao Legislativo. Para presidir cada comissão, os únicos vereadores não aptos a assumirem os cargos foram os líderes das bancadas de situação e aqueles que participam da Mesa Diretora — Presidente da Casa, Dickson Nasser, o primeiro secretário, Albert Dickson e o segundo secretário, Júlio Protásio. Os membros da Mesa sequer podem compor as comissões.“Conversamos com todos os vereadores da Casa e analisamos, sem distinguir partido ou posição na Câmara, para participar ou presidir as Comissões”, ressaltou o vereador Júlio Protásio (PSB).Na manhã desta quarta-feira (21), a partir das 10h, o presidente Dickson Nasser convocou os membros das Comissões de Justiça, Finanças, Planejamento e Direitos Humanos para uma reunião. “Será o primeiro encontro da Comissão onde analisaremos os projetos do Executivo”, disse o parlamentar.

As Comissões serão representadas pelos seguintes vereadores:

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final

Bispo Francisco de Assis (PSB) – PresidenteNey Lopes Júnior (DEM) – Vice-presidenteMary Regina (PDT)Aquino Neto (PV)

Comissão de Ética

Maurício Gurgel (PHS) – PresidenteHeráclito Noé (PPS) – vice-presidenteBispo Francisco de Assis (PSB)

Comissão de Planejamento Urbano, Transporte, Habitação e Meio Ambiente

Raniere Barbosa (PRB) – PresidenteGeorge Câmara (PCdoB) – vice-presidenteHeráclito Noé (PPS)Chagas Catarino (PP)Ney Lopes Júnior (DEM)

Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização

Paulo Vagner (PV) – PresidenteRaniere Barbosa (PRB) – vice-presidenteEnildo Alves (PSB)Adão Eridan (PR)Bispo Francisco de Assis (PSB)

Comissão de Saúde e Direito do Consumidor

Franklin Capistrano (PSB) – PresidenteAdão Eridan (PR) – Vice-presidenteMaurício Gurgel (PHS)Hermano Morais (PMDB)Ney Lopes Júnior (DEM)

Comissão de Turismo

Chagas Catarino (PP) – PresidenteJúlia Arruda (PSB) – vice-presidenteMaurício Gurgel (PHS)Paulo Vagner (PV)Adenúbio Melo (PSB)

Comissão de Educação

Luís Carlos (PMDB) – PresidenteHeráclito Noé (PPS) – vice-presidenteChagas Catarino (PP)Mary Regina (PDT)Júlia Arruda (PSB)

Comissão de Direitos Humanos

Mary Regina (PDT) – PresidenteJúlia Arruda (PSB) – vice-presidenteHermano Morais (PMDB)Paulo Vagner (PV)Adenúbio Melo (PSB)

Comissão de Legislação Participativa

George Câmara (PCdoB) – PresidenteEdivan Martins (PV) – vice-presidenteAquino Neto (PV)Franklin Capistrano (PSB)Hermano Morais (PMDB)

Comissão de Ciência e Tecnologia

Edivan Martins (PV) – PresidenteRaniere Barbosa (PRB) – vice-presidenteAdenúbio Melo (PSB)Aquino Neto (PV)Franklin Capistrano (PSB)

Lideranças

Durante a sessão desta terça-feira (20) também foram definidos os líderes dos partidos na Câmara. Para o PSB, o líder na Casa será o vereador Júlio Protásio, a vice-liderança ficou a cargo do Bispo Francisco de Assis.No Partido Verde o líder será Aquino Neto e o vice Edivan Martins. O vereador Hermano Morais será o representante do PMDB e, conseqüentemente o vice é Luís Carlos. O vereador Chagas Catarino representará o PP, na vice liderança, Albert Dickson.Os vereadores Maurício Gurgel (PHS), Mary Regina (PDT), Adão Eridan (PR), Heráclito Noé (PPS), Ney Lopes Júnior (DEM) e Raniere Barbosa (PRB) são representantes únicos dos partidos na Câmara e, assim, também terão os benefícios de líderes.