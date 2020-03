Apostador paulista acerta números da Mega-Sena e ganha R$ 3,9 milhões Os números do concurso 1.048 sorteados neste sábado (14), em Ilhéus (BA), foram: 03 - 16 - 21 - 28 - 38 - 57.

Um apostador de Guarulhos acertou neste sábado os seis números da Mega-Sena e vai ganhar R$ 3.901.088,76.



Segundo a Caixa Econômica Federal, os números do concurso 1.048 sorteados neste sábado (14), em Ilhéus (BA), foram: 03 - 16 - 21 - 28 - 38 - 57.



De acordo com a Caixa, 70 apostas acertaram a quina e vão receber R$ 16.913,47 cada uma. Outros 4.990 bilhetes acertaram a quadra e receberão R$ 237,26 cada um.



No último sorteio, na quarta-feira (11), nenhum bilhete acertou as seis dezenas. Os números sorteados na ocasião, também em Ilhéus (BA), foram: 01 - 02 - 08 - 10 - 14 - 48.



O maior prêmio da Mega-Sena saiu em 1999, quando um apostador de Salvador levou R$ 64,9 milhões, segundo a Caixa.



Quem quiser tentar a sorte tem até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio para fazer suas apostas. A aposta mínima --de seis números-- custa R$ 1,75.