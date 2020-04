Alecrim vence Real Independente e "respira" no Estadual Alviverde derrotou equipe do Seridó por 2 a 0 jogando no estádio Marizão, em Caicó.

O Alecrim derrotou o Real Independente por 2 a 0, na noite desta terça-feira (17), no estádio Marizão, em Caicó, e assim conseguiu "respirar" um pouco no Campeonato Estadual.



Os gols da vitória do alviverde foram marcados por Baiano e Júlio Cesar. A resultado positivo ajudou o Alecrim a sair da zona de rebaixamento. Com a vitória, o "periquito" passou para cinco pontos, e está na oitava posição.



Na próxima rodada (sábado - 21 - de carnaval), o Alecrim vai a Currais Novos onde enfrenta o Potyguar enquanto o Real visita o ABC, no Frasqueirão.