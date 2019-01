Denúncia faz CBF mudar árbitro de Goiás x São Paulo Entidade diz que um envelope com dinheiro teria sido interceptada antes de chegar às mãos de Wagner Tardelli.

O árbitro carioca Wagner Tardelli não apitará o jogo deste domingo entre Goiás e São Paulo, no Gama, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A Confederação Brasileira de Futebol recebeu uma denúncia de que estava sendo planejada uma tentativa de suborno, uma provável manipulação do resultado e preferiu trocar o árbitro para preservar sua imagem. Segundo a diretoria da entidade, foi impedida uma tentativa de suborno, já que um envelope com dinheiro enviado ao árbitro foi interceptado antes de chegar às mãos dele.



Em nota oficial, a CBF explica que o presidente Ricardo Teixeiro determinou a Sérgio Corrêa, presidente da Comissão de Arbitragem, que realizasse um novo sorteio neste sábado. Assim, ficou decidido que Jailson Macedo Freitas, da Bahia, apita o jogo. Ele será aulixado por Alessandro Rocha Matos, também da Bahia, e Milton Otaviano dos Santos, do Rio Grande do Norte.



Tardelli diz não saber quem está por trás na tentativa de manipulação Para o Goiás, fatos têm de ser apurados Dirigente são-paulino lamenta problema com Tardelli e pede apuração do caso Para presidente do Grêmio, Campeonato Brasileiro está sob suspeita



Ainda de acordo com a CBF, não há qualquer desconfiança em relação à honestidade de Wagner Tardelli. A entidade avisa que seu departamento jurídico tomará todas as medidas legais cabíveis, em todas as instâncias, para que sejam apurados os fatos e identificados os responsáveis.



Wagner Tardelli acha que a medida tomada pela CBF garante o respeito que conseguiu em 20 anos de arbitragem.



- Estou preparado e em condições de apitar o jogo. Mas em função desses acontecimentos, que tenho certeza de que o presidente Ricardo Teixeira vai apurar até o fim, a CBF fez bem em realizar um novo sorteio. Além do que, eu sou o primeiro interessado em que tudo seja devidamente apurado - diz, em entrevista ao site da CBF.



Neste domingo, o São Paulo, que tem 72 pontos, pode se sagrar hexacampeão brasileiro. Para isso, basta empatar com o time goiano. No Olímpico, o Grêmio, que tem 69, precisa vencer o Atlético-MG e torcer por uma derrota do Tricolor Paulista para levantar a taça. Se as duas equipes terminarem a rodada com o mesmo número de pontos, os gremistas serão os campeões graças ao número de vitórias (21 a 20), primeiro critério de desempate do regulamento do Brasileirão.



Nota Oficial



São Paulo se pronuncia sobre a nota da CBF sobre arbitragem



O São Paulo Futebol Clube foi surpreendido no final da tarde de hoje, após a chegada da delegação a Brasília, pela notícia de que a Comissão de Arbitragem da CBF decidiu substituir o árbitro do jogo de amanhã contra o Goiás.



Causa muita estranheza e preocupação ao São Paulo o teor da nota da CBF, segundo a qual a entidade recebeu uma "denúncia de que estava sendo planejada uma tentativa de manipulação do resultado da partida".



Com as informações até agora disponíveis, muito lacônicas, seria precipitado e leviano levantar suspeitas contra A, B ou C. Mas é certo que o clima de instabilidade gerado à véspera da partida decisiva do Campeonato Brasileiro pode interessar a muitos, nunca ao São Paulo, grande prejudicado com o acontecimento. O clube exige o urgente esclarecimento e a apuração rigorosa e cabal dos fatos, bem como a punição dos eventuais responsáveis.



É lamentável que uma competição deste porte e importância chegue à sua rodada final sob suspeita de práticas ilícitas e vícios que acreditávamos superados.



Com informações do site da CBF e site do São Paulo