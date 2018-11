Santa Catarina já registra 33 mortos e quase 20 mil desalojados e desabrigados Quatro municípios permanecem isolados: Rio dos Cedros, Pomerode, Itapoá e Benedito Novo.

Brasília - A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou na manhã de hoje (24) mais cinco mortes provocadas por temporais no estado. Até o momento, o total de óbitos já chega a 33 em todo o estado. Há ainda 12.484 pessoas desabrigadas e 7.357 desalojadas. Quatro municípios permanecem isolados: Rio dos Cedros, Pomerode, Itapoá e Benedito Novo.



As cidades de Brusque, Garuva, Gaspar, Pomerode e Bom Jardim da Serra registraram uma morte cada. O município de Rancho Queimado contabiliza dois óbitos, Luiz Alves, quatro óbitos, Ilhota, cinco óbitos e Jaraguá do Sul, sete óbitos. Blumenau é a cidade de Santa Catarina com maior número de mortes: dez pessoas



Agência Brasil