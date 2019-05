Chuvas provocam estragos em pelo menos seis municípios catarinenses Temporais destruíram pontes, danificaram estradas e isolaram comunidades.

As chuvas que atingem Santa Catarina desde quinta-feira (1°) já provocaram estragos em pelo menos seis municípios do estado, de acordo com balanço divulgado pela Defesa Civil catarinense.



Os temporais destruíram pontes, danificaram estradas e isolaram comunidades. Ainda não há estimativas do número de desalojados e desabrigados.



O município de Turvo, no extremo sul do estado, já encaminhou decreto de situação de emergência à Defesa Civil. Em Nova Veneza, Tubarão, Araranguá, Criciúma e Jaguaruna também há registro de problemas relacionados à chuva.



Por causa das chuvas, a Polícia Rodoviária Estadual interditou um trecho da Rodovia SC-445, que liga Criciúma e Forquilhinha. A pista foi invadida pela água, que chegou a subir um metro. Também estão interditados dois trechos SC-416, entre Jaraguá e Pomerode, por causa da uma queda de barreira.



A previsão é de que continue chovendo em Santa Catarina até amanhã (4). A Defesa Civil também alerta para a ocorrência de ventos intensos, com forte agitação marítima e risco de ressaca, especialmente entre Florianópolis e Passo de Torres, no litoral sul, na divisa com o Rio Grande do Sul.