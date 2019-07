Homem é encontrado morto com três tiros dentro de banheiro público Cadáver de homem ainda não identificado estava com marcas de tiros no rosto e no ombro e foi encontrado na Vila de Ponta negra na madrugada desta terça-feira.

A Polícia Militar encontrou um corpo de homem ainda não identificado dentro de um banheiro de acesso público na Vila de Ponta Negra na madrugada desta terça-feira (13). Ele foi morto com dois tiros no rosto e um outro no ombro. A polícia não tem informações sobre o autor do crime e nem a motivação do assassinato, ocorrido na rua Manoel Coringa de Lemos.



Segundo o chefe de operações do Comando de Policiamento da Capital, major Alarico Azevedo, o cadáver foi encontrado por volta das 0h50, dentro do banheiro. “O plantão 190 foi acionado e nossos policiais foram até o local e encontraram o corpo. Mas o crime não tem testemunhas. Ninguém sabe, ninguém viu nada”, falou o oficial.



O corpo encontrado é de um homem alto e branco, que trajava bermuda jeans e camiseta vermelha. Nenhum documento pessoal foi encontrado com o cadáver, que já foi levado para o Itep.



A polícia aguarda que familiares procurem pelo corpo para poder identificá-lo. O crime será investigado pela equipe da delegacia de Ponta Negra.