Policial é acusado de deixar preso tomando conta de delegacia e abusar de deficiente mental Corregedoria instaurou processo para apurar denuncia de que Felipe Eduardo teria deixado o 14º DP sob os cuidados de um preso para manter relações sexuais com uma deficiente.

A Corregedoria Geral da Polícia do Rio Grande do Norte instaurou Processo Administrativo Disciplinar contra um agente da Polícia Civil acusado de deixar um preso tomando conta da delegacia e abusar sexualmente de uma portadora de deficiência mental.



A portaria de número 101/08, que determina a investigação dos fatos, foi publicada no Diário Oficial do Estado deste sábado (8). De acordo com a determinação, assinada pelo corregedor-geral João Eider Furtado, uma comissão da Corregedoria deve conduzir o processo e “apurar o que, em princípio, caracteriza transgressões disciplinares”.



Segundo a publicação feita no Diário Oficial, no dia 25 de agosto deste ano, o agente da Polícia Civil Felipe Eduardo Moreira teria deixado o seu plantão no 14º Distrito Policial, em Felipe Camarão, para manter relações sexuais com uma mulher portadora de deficiência múltipla (física e mental).



Para isso, o policial deixou a delegacia sob os cuidados do preso Antônio Cardoso da Silva. Este ficou responsável pela guarda do prédio e dos demais detentos custodiados no 14º DP.



Além disso, a denúncia que será investigada pela Corregedoria Geral da Polícia destaca que o agente Felipe Eduardo também teria deixado o preso Antônio Cardoso sair da delegacia e ir manter relações sexuais com a vítima, que mora nas proximidades do 14º Distrito Policial, em Felipe Camarão.