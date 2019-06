Heriberto da Cunha será apresentado hoje à imprensa

Divulgação Heriberto da Cunha será apresentado oficialmente hoje

O interesse em ver a garotada em ação foi vista como um sinal, positivo, de que o novo técnico tem mesmo a intenção de aproveitar, ou pelo menos dar oportunidade aos jovens valores no clube. A política, completamente diferente da adotada anteriormente pelo treinador Ferdinando Teixeira, está deixando eufórica a garotada que espera poder, cada um, ter sua chance.Ontem, finalmente, a diretoria do Campinense Clube de Campina Grande, enviou a documentação de liberação do atacante Washington. Agora sim, o supervisor do ABC, Cléber Romualdo vai poder dar entrada na documentação e regularização do atleta.Quem não fica no ABC para a temporada 2009, pelo menos nesse início, é o centroavante Fábio Silva. A diretoria do clube confirmou o seu empréstimo para o Central de Caruaru.Com informações do site do ABC