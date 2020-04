Governadora segue para reunião no Ministério do Desenvolvimento Wilma de Faria já se reuniu com secretário Especial da Pesca, Altermir Gregolin, e sua comitiva segue agora para o Ministério do Desenvolvimento.

O tema Zona de Processamento de Exportações (ZPE) será tratado dentro de instantes em uma reunião da governadora Wilma de Faria com o ministro do Desenvolvimento Econômico, Miguel Jorge.



A comitiva potiguar segue agora para o local da reunião, no próprio Ministério, em Brasília, logo após a governadora sair do encontro com o secretário Especial de Pesca da Presidência da República, Altemir Gregolin.



Somente ao final da segunda reunião, Wilma de Faria deverá fazer um balanço geral do diálogo com os ministros.