Salineiros comemoram ampliação do Porto Ilha Investimento deve melhorar o escoamento da produção de sal. Sindicato é contra o escoamento de outros produtos pelo Porto.

No final do ano, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, confirmou a liberação de R$ 165 milhões para ampliação da estrutura para embarque, desembarque e estocagem do Porto Ilha, localizado em Areia Branca, que é o principal ponto de escoamento da produção salineira do estado.



As obras serão direcionadas para o cais de barcaça, que atualmente comporta duas barcaças pequenas e conseguirá receber duas barcaças grandes. O pátio de estocagem também será ampliado na capacidade, que antes era de 100 mil toneladas e será ampliada para 150 mil toneladas.



O Sindicato dos Salineiros do Rio Grande do Norte comemoraram a notícia da ampliação que dará maior competitividade para os produtores potiguares. “Para os produtores, a ampliação do Porto é de fundamental importância por causa do gargalo em relação ao custo dos fretes, que aumenta a concorrência com o sal chileno”, afirma Renato Fernandes, presidente do Sindicato.



Segundo Fernandes, com a ampliação, o Porto poderá receber navios com capacidade de até 80 mil toneladas, atendendo à demanda de abastecimento num menor espaço de tempo. “Com a obra, o Porto receberá ampliação do pátio, do cais de barcaça e do carregador de navio, aumentando as condições de armazenamento e escoamento da produção”, diz.



Sobre o projeto de modificação do porto salineiro para porto de granéis, o líder dos salineiros afirma a inviabilidade. “O porto foi criado para consolidar o segmento salineiro, melhorando as condições de logística de comercialização. A convivência com outros produtos pode prejudicar a produção de sal potiguar”, conclui.



O impasse sobre o escoamento de outros produtos, como o minério, pelo Porto Ilha não é bem visto pelos salineiros. Para o presidente do Sindicato, não existe infra-estrutura para atender nem ao sal, nem a outros produtos.



Ele sugere como alternativa a aplicação do projeto elaborado pela Associação Comercial e Industrial de Mossoró (Acim), junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) para a construção de um porto de granéis sólidos. O local sugerido é no Porto do Mangue e tem como proposta o trabalho conjunto nas rodovias e ferrovias, melhorando a logística de escoamento do estado.



A ampliação do Porto de Areia Branca é uma reivindicação antiga dos produtores potiguares, devido ao alto custo no escoamento da produção, por causa do frete. Com a nova capacidade do Porto, a concorrência com o sal chileno deverá se igualar.



O Porto de Areia Branca recebe e exporta o sal potiguar na forma “granel” (extraído pelo mar). O Rio Grande do Norte é o maior exportador de sal do Brasil, para a África, Europa, América do Norte e América do Sul.