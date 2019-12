Prefeito de Ceará-Mirim fará leitura da Mensagem Anual nesta sexta-feira Antônio Peixoto pretende apontar as dificuldades que encontrou ao assumir a prefeitura do município.

O prefeito de Ceará-Mirim, Antônio Peixoto, faz a leitura da Mensagem Anual nesta sexta-feira (6). Às 16h, ele estará na Câmara Municipal para divulgar quais suas metas para este primeiro ano de administração.



No entanto, Peixoto não pretende ficar apenas no discurso do que vem por aí. O prefeito fará um relato das dificuldades financeiras e estruturais que encontrou na prefeitura da cidade.



Há duas semanas, Peixoto esteve na Câmara Municipal para discutir a sua proposta de Reforma Administrativa que naquela ocasião, os vereadores aprovaram por unanimidade.