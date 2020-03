Iberê diz que saúde e segurança serão prioridade em 2009 Vice-governador admitiu que as maiores dificuldades do governo do estado no ano passado foram nessas duas áreas.

O vice-governador Iberê Ferreira de Souza admitiu que as maiores dificuldades do governo do estado no ano passado foram na área de saúde e segurança pública, concordando com a crítica feita pelo deputado oposicionista Getúlio Rego (DEM).



Antes de começar a sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos de 2009, na Assembléia Legislativa, nesta tarde, Iberê falou ao Nominuto que, exatamente por esse motivo, o governo iria priorizar, neste ano, ações nessas duas áreas.



Sobre o pacto entre Robinson Faria (PMN) e João Maia (PR) visando as eleições 2010, o vice-governador disse que não existia. No entanto, anunciou que é favorável à aliança.



Já é grande o movimento de pessoas na Assembléia Legislativa. Nesse momento, começam a chegar deputados, vereadores e autoridades políticas do interior do estado.