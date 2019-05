Para Luís Carlos, influências externas mantém indefinição em eleição à Presidência da CMN

Elpídio Júnior Luís Carlos tenta viabilizar candidatura à Presidência da CMN.

No início da tarde desta segunda-feira (29), o vereador Luís Carlos comunicou a Dickson Nasser que está tentando viabilizar a própria candidatura para concorrer com o atual presidente e que o G-10 não deverá apoiar o consenso em torno do atual presidente. Para o vereador do PMDB, o bom trânsito que tem entre os parlamentares colabora para a viabilização de sua candidatura.“Há outros pré-candidatos dentro do grupo e vamos ver se conseguimos viabilizar minha candidatura. Nada será imposto e o grupo estará unido”, disse Luís Carlos.Apesar da confirmação da posição da maioria dos vereadores em apoiar a reeleição de Dickson Nasser, Luís Carlos acredita que pode haver uma reviravolta até o dia do pleito (1º de janeiro).“Todos os vereadores têm posições independentes, mas não podemos negar que partidos e aliados políticos exercem certa influência nesta eleição. Por isso que estamos sempre nos reunindo, ficando por dentro de tudo o que ocorre. Acredito que podemos vencer a eleição, e vamos para a disputa democrática”, disse.Os vereadores do G-10 estarão reunidos na noite desta segunda-feira (29) e deverão definir o candidato. Por outro lado, os aliados de Dickson Nasser assinarão a carta de princípios também nesta noite.