Festa de Santos Reis terá recursos da Prefeitura

Canindé Soares Procissão de Santos Reis costuma mobilizar milhares de fiéis.

Desde 1956, a festa é comemorada pela comunidade do bairro de 28 de dezembro a 6 de janeiro, sempre com o suporte financeiro da Prefeitura, sendo que este ano a Funcarte alegou que não tinha fundos para a realização do evento.“Nós iríamos realizar a comemoração mesmo sem a verba da prefeitura, mas graças a Deus tudo deu certo e teremos a nossa comemoração”, disse o sacerdote da comunidade de Santos Reis, padre Gilmar Pereira.Segundo ele, a festa, que teve início dia 28, é dividida em novenas e celebrações de missas durante todo o período, sendo encerrada no dia 6 de janeiro com uma procissão.A procissão começa às 16h30 e percorre as ruas dos bairros de Santos Reis e Rocas. Está sendo esperada a participação de aproximadamente 10 mil devotos.