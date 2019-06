Presidente Lula se reunirá com prefeitos eleitos nos dias 10 e 11 de fevereiro

Antonio Cruz/ABr Lula enviou carta para convidar os eleitos e propor parceria com os municípios.

Lula enviou carta para convidar os eleitos e propor parceria com os municípios. “Não importa o tamanho da sua cidade, você vai encontrar no governo federal um parceiro para cumprir este compromisso”, diz um trecho da carta, divulgada na página da Presidência da República na internet.Durante o encontro, Lula e os prefeitos discutirão sobre mortalidade infantil, analfabetismo, subregistro civil, habitação e saneamento básico, além do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e outros programas, como o Mais Cultura, Territórios da Cidadania, Bolsa Família, Mais Saúde e Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania (Pronasci).“Quero estabelecer um compromisso com prefeitos e prefeitas para, juntos, acelerarmos os investimentos públicos e enfrentarmos os baixos indicadores sociais do nosso país”, afirmou Lula.Conforme programação divulgada pela Presidência da República, dez ministros participarão da reunião. Entre eles, José Múcio (Relações Institucionais), Dilma Rousseff (Casa Civil), Fernando Haddad (Educação) e José Gomes Temporão (Saúde).Estão previstas ainda as presenças dos presidentes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho; Banco do Brasil, Antonio Francisco de Lima Neto; e Caixa Econômica Federal, Maria Fernanda Ramos Coelho.