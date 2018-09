Ministro da Educação discute futuro do ensino jurídico no Brasil

Geraldo Miranda Ministro da Educação fez uma análise do ensino superior no Brasil.

Platéia prestigiou palestra do ministro Fernando Haddad durante o congresso.

Fernando Haddad mostrou que a figura do professor deve ser valorizada começando pelo piso salarial. Ele completou dizendo que é necessário um sistema de promoção, além de uma ascensão na carreira. “Para o ensino ser de qualidade, o professor tem que ser de qualidade”, frisou.O ministro explicou que o MEC deve manter a regularização para que os cursos de Direito do país não retrocedam. Segundo Haddad, o Governo Federal, antes do mandato do presidente Lula, liberava concessões para a criação dos cursos antes de avaliar a estrutura da instituição fazendo com que o ensino fosse repassado sem o nível exigido pelo Ministério da Educação (MEC).Estas concessões duravam cinco anos. Dessa forma, as instituições não prestavam nenhum tipo de esclarecimento de como os cursos eram dados e sem nenhum tipo de fiscalização. “O MEC era refém destas instituições que podiam fazer o que quisessem, sem pensar nas necessidades da população. Se a concessão acabasse a estrutura montada para o curso de direito se desfazia mais rápido ainda”, explica.Segundo Fernando Haddad, a educação é o mais sagrado dos direitos e tem que ser avaliado de maneira imparcial. “Como um direito fundamental deve ser zelado de qualquer forma”, afirmou.Ele explicou que em Brasília um projeto que diminui a entrada de verba internacional nas universidades está na pauta das votações do Congresso Nacional. Porém, o problema para que a Lei seja aprovada é que vários senadores fora da vida política são proprietários de universidades – ou têm participação na instituição de ensino superior – dificultando a votação desta lei.Outro ponto abordado pelo ministro é a criação de Comissões Permanentes de Ensino Superior, prezando sempre pela qualidade e não pela quantidade. “Não me importa se o ensino é caro ou barato, o importante é ser de qualidade”, afirmou.Segundo informações dele, as 55 universidades Federais do Brasil estão passando por uma reestruturação e os centros de educação tecnológica estão crescendo para atender a nova demanda de estudantes que aumenta a cada ano.De acordo com o ministro, a educação a distância é usada de forma indevida e o MEC deverá fechar os pólos de ensino que não estiverem de acordo com os parâmetros.Ele destacou que “o governo do presidente Lula é o que mais investiu em educação nos últimos mandatos”. “Em 1994, tivemos o infortúnio de baixarem a renda destinada a educação de 4,5% do PIB para 3%. Agora, estamos indo aos 6% em 2009 se tudo der certo, e se Deus quiser iremos conseguir”, concluiu.