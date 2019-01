Deputados têm até segunda-feira para votar OGE Estimado em R$ 7.528.034.000,00, o Orçamento Geral do Estado para o próximo ano teve um incremento de R$ 1.350.512.000.

O Recesso parlamentar na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte começa dia 15 de dezembro. Até lá os deputados precisam votar o Orçamento Geral do Estado. De acordo com o presidente da Comissão de Finanças e Fiscalização da Casa, responsável pela análise da proposta, Walter Alves (PMDB), ela deve entrar em pauta na sexta-feira (12).



Como ocorre todos os anos, em época de votação do OGE os parlamentares realizam sessões pela manhã e à tarde para esgotar a pauta. para o próximo ano a proposta orçamentária é de R$7,5 bilhões.



Nesta segunda-feira (8), três dos vinte e quatro deputados devem se reunir para debater o assunto. Além de Walter Alves, o relator do projeto, o deputado Raimundo Fernandes (PMN) e Leonardo Nogueira (DEM).



A partir desta terça-feira a discussão em torno do OGE no plenário deve ganhar mais força. Alguns parlamentares se anteciparam, com o petista Fernando Mineiro que escalou uma equipe de assessores para discutir quais emendas apresentará ao Orçamento com alguns setores da sociedade.