Assaltantes roubam supermercados em Itaú e fazem três reféns Na fuga, bando trocou tiros com policiais; reféns foram liberados e encontrados pela polícia.

Quatro homens assaltaram dois supermercados na cidade de Itaú, distante de Natal 361 km, e levaram três reféns. Usando uma picape Mitsubishi L200 branca, o bando agiu entre 7h e 8h.



Os quatro homens trocaram tiros com a polícia e fugiram em direção à saída da cidade. Os três reféns foram liberados e encontrados pela polícia, que está realizando barreiras por todas as cidades vizinhas do Vale do Apodi.



