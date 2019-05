No discurso de posse, Micarla não poupa críticas à administração de seu antecessor

Fotos: Vlademir Alexandre Micarla chora ao falar no pai, Carlos Alberto.

"Minhas senhoras e meus senhores,Desejo iniciar as minhas palavras confessando que esse é o momento de maior emoção da minha vida pública e um dos maiores de toda a minha existência como ser humano, superado, apenas, pelo instante mágico da maternidade e o doloroso e inesquecível minuto da perda do meu pai.Chegar ao teatro Alberto Maranhão, hoje, especialmente, sede do nosso parlamento municipal, para assumir o cargo de Prefeita de Natal, acreditem, é ter a certeza de que a vontade soberana do povo é, cada vez mais, a maior, mais verdadeira e insubstituível plataforma da nossa democracia.Sabemos que é a democracia que nos garante momentos históricos como esse, quando se completa a mais pura vontade popular depositada nas urnas livres e se encerra um processo político transparente, lúcido, sério, ético e absolutamente legítimo, como foi o de 2008.O povo escolheu quem vai governar os destinos da prefeitura da sua cidade e a esses, no poder executivo ou legislativo, cabe corresponder com trabalho, seriedade, espírito público e grandeza de princípios.É no regime democrático, do qual nunca mais podemos abrir mão, que se lastreia o direito inalienável do homem de ser reconhecido como cidadão e tratado como um ser livre. Responsavelmente livre.Falo de liberdade e de democracia, porque foram nelas que me inspirei para ir às ruas pedir o voto independente de cada um dos eleitores dessa cidade, certa de que junto a todos eles, faremos uma natal mais justa, mais humana e mais feliz.A vitória eleitoral não nos garante a supremacia absoluta das idéias, mas fortalece o nosso espírito democrático, nos aproxima ou distancia do poder de realizar, mas, acima de tudo, nos faz porta voz maior dos anseios populares.Falo de democracia porque sei que sem ela não existe liberdade e sem liberdade é impossível se encontrar a felicidade e sem felicidade não há amor e sem amor não existe esperança e sem esperança não há motivos para a vida. Esse é um ciclo virtuoso na relação do homem com seu tempo buscando sempre as mudanças que devem vir para melhorar a vida das pessoas.E falo em felicidade porque foi esse o sentimento que encontrei nas ruas quando fui caminhar ao lado do povo numa campanha para mim inesquecível, onde não se escolheu apenas a prefeita, o vice-prefeito e os vereadores de Natal, mas que determinou o novo rumo, a nova estrada e os novos caminhos que o povo deseja trilhar, na construção de uma natal melhor, mas melhor, de verdade.Minhas senhoras e meus senhores.Saibam que foi nas ruas que ganhei forças para manter acesa a chama da nossa caminhada;Saibam que foi nas ruas que encontrei o maior apoio para encarar, de frente, a força dos que tentavam se perpetuar no poder às custas de um acordo que o povo repudiou no seu mais recente grito de liberdade política.Foi lá, nas ruas e nas praças de Natal, que o povo me abraçou e me disse muitas vezes: Micarla, fique tranqüila, nós vamos ganhar.Foi nas avenidas, vilas, becos e travessas da nossa cidade que escutei muitas vezes as frases mais emblemáticas da nossa campanha: Micarla, nós podemos mais e nós vamos fazer uma Natal melhor de verdade.E confesso, o melhor na construção dessas frases saídas muitas vezes das pessoas mais simples, não está em nenhum outro sentido que não seja o narrado pelo uso sincero da expressão NÓS VAMOS, NÓS PODEMOS.Essa é a maior verdade e o maior ensinamento dessa eleição: a expressão NÓS, que aqui significa definitiva participação popular nos destinos da cidade, chegou para ficar e nunca mais sair da Prefeitura do Natal.É esse o sentimento que formei nas nossas caminhadas.É esse o maior compromisso que assumimos nos nossos discursos.Não prometi governar sozinha. Não prometi e não vou. Prometi e vou governar com o povo, acertando e errando, mas democratizando as decisões e priorizando os seus verdadeiros interesses.Minhas senhoras e meus senhores,Muito me orgulho dessa hora e dessa festa democrática.Muito me orgulho desse momento histórico para mim, minha família, meu partido político, meus aliados, meus amigos e meu povo.Desejo que aqui seja o momento inicial de um novo tempo na forma de se fazer política e de se administrar o poder, verdadeiramente, público de Natal;Que consigamos ser os intérpretes das inconfundíveis, sinceras e justas aspirações populares;Que edifiquemos em nossa cidade, de uma vez por todas, os verdadeiros pilares do respeito ao meio ambiente e da construção de uma Natal ambientalmente equilibrada e definitivamente voltada para o bem estar do cidadão, seu maior patrimônio.Que não aceitemos mais a repetição de alguns irreparáveis e inconcebíveis erros do presente, como no caso da saúde pública, onde o descaso triunfou sobre a pobreza e a simplicidade dos mais carentes.Aqui faço o meu primeiro apelo e ao mesmo tempo deixo bem claro aos que comporão nossa equipe de trabalho: Saibam que não vou aceitar ter sido em vão o nosso contundente repúdio ao desmedido desrespeito à cidadania das pessoas na prestação dos serviços públicos de Natal, especialmente na saúde.A triste realidade atual, eu prometo, vai mudar, até porque só serei uma prefeita realizada quando essa realidade atual for apenas parte de uma história antiga na nossa cidade e da qual não sentiremos nenhuma saudade.Minhas senhoras e meus senhores,Chegar até aqui não foi uma tarefa simples e nem muito menos, fácil.Chegar até aqui exigiu determinação, esforço, destemor, idealismo, e, principalmente, união e coragem.Vencemos uma campanha difícil. Difícil porque tivemos adversários fortes e obstinados, que dignificaram a nossa vitória.Vencemos porque o povo fez a sua escolha livre e soberana e optou pelo caminho da modernidade, da eficiência e da perspectiva real da realização de uma administração absolutamente centrada na política de resultados para a cidade e seus cidadãos.Não tenham a menor dúvida: Fizemos uma parceria verdadeira, sincera e definitiva com o povo, e dela não abriremos mão.Meu amigo e parceiro Paulinho Freire, minhas palavras nesse momento: Nada vai nos distanciar dos compromissos que assumimos com cada um que foi ao nosso encontro nas ruas dessa cidade. Com cada cidadão ou cidadã que acreditou em nossos sonhos, nossas idéias, nossos projetos, nossas causas e principalmente na nossa palavra.Sabemos que administrar Natal é uma tarefa complexa, especialmente nesse momento de forte crise econômica mundial, com a diminuição da atividade econômica e o encolhimento dos investimentos públicos e privados em todos os países, estados e municípios, mas estamos convencidos de que vamos trabalhar unidos a todos os que amam essa cidade e querem fazer o melhor por ela.Chegamos a Prefeitura de mãos estendidas a todos os que desejam somar na construção de uma cidade melhor;De mãos estendidas aos que estão governando nas esferas federal e estadual, onde vamos buscar recursos importantes e que o povo de natal merece;De mãos estendidas para todos os servidores da Prefeitura, certos de que eles serão grandes parceiros nessa tarefa difícil, mas não impossível, de melhorar, de verdade, a nossa cidade. Com os servidores criaremos um canal permanente de diálogo, sempre exigindo o melhor serviço possível para o povo, mas também respeitando seus direitos e garantindo suas condições de trabalho.Fiquem certos de que Natal tem, a partir de hoje, uma administração ética, transparente, trabalhadora, aberta, democrática e permanentemente focada na eficiência, que será buscada a todo instante e em todos os setores. Para isso será muito importante a participação ativa de todas as senhoras e senhores vereadores, pois estamos certos de que assumem o novo mandato, conscientes do momento singular que vivemos e imbuídos do melhor espírito público e da maior grandeza de propósitos que Natal merece.Vamos , todos juntos, construir uma cidade mais saudável, mais humana e mais feliz, onde o desenvolvimento seja um aliado do meio ambiente e os dois caminhem juntos na direção do bem estar da nossa população.Dessa vez Natal, saiba que todos os cidadãos terão espaços iguais na essência do poder municipal, que será, sem dúvida alguma, do povo.Como disse e repeti muitas vezes na campanha: governaremos para todos, mas sempre faremos mais por quem mais precisa, especialmente dos até agora abandonados por quem não tinha o direito de esquecê-los.Foram eles que gritaram nas ruas com as vozes da esperança;Foram eles que nos abraçaram nas comunidades mais pobres pedindo para saírem do anonimato dos esquecidos e deixarem de ser vistos, apenas, como meros números das estatísticas oficiais, muitas vezes até distorcidas em nome de uma aparente eficiência que nunca chega ao dia a dia dos mais pobres.Caminhamos e vencemos com todos, mas foi com esses e por esses que conseguimos ter a coragem de enfrentar os fortes e apresentar a Natal um novo caminho onde ficou claro o combate ao continuísmo nocivo e desprovido do espírito renovador das esperanças do povo.Sabemos que um dos nossos maiores compromissos com a cidade é a luta pela preservação do nosso meio ambiente, por ser isso tão ou mais importante quanto o regozijo do crescimento econômico, muitas vezes realçado em gráficos, produzidos, apenas, com alto teor de exibicionismo midiático.Da nossa administração ninguém espere nada que destrua o nosso habitat natural, principalmente por negligência ou desrespeito às leis e ao bom senso.Para nós, cidade saudável, é cidade e povo feliz. E isso só se consegue através de uma gestão de qualidade, onde a maior e mais verdadeira obra seja a de cuidar, DE VERDADE, das pessoas.Para nós, o desenvolvimento Ideal não combina com a injustiça social. Não adianta ter uma cidade linda, próspera, rica, se não tivermos um povo com mais saúde, mais educação, mais emprego e mais cidadania.Natal só vai crescer em paz e de forma equilibrada se o seu povo sentir que o desenvolvimento é bom para todos, porque uma cidade que se orgulha do seu progresso não pode dar as costas a quem vive nas sórdidas estatísticas do esquecimento e nas calçadas das avenidas do desprezo. E esse é um desafio que não é exclusivo de ninguém, mas que tem de ser uma meta prioritária de todos nós: governos, poderes legislativo e judiciário, ministério público, iniciativa privada, entidades civis sem fins lucrativos, igrejas e toda a sociedade.Vamos nos dar as mãos para construir uma cidade melhor, sempre melhor, mas melhor de verdade para todos e para cada um.Esse foi e é o nosso maior compromisso com Natal.Porque não podemos mais admitir uma cidade sem respeito pela saúde do povo; sem amor pelos mais carentes e sem carinho pelas nossas crianças, elas, justamente elas, que são um dos grandes símbolos da nossa alegria de viver e que se tornaram um dos grandes marcos dessa vitoriosa campanha eleitoral que nos fez chegar até aqui.Minhas senhoras e meus senhores,Mas é chegada hora de agradecer, e começo agradecendo ao nosso pai maior, ao meu deus, protetor de todas as horas, conselheiro de todas as ocasiões. Foi Deus, o meu Deus, que me guiou nessa trajetória e tenho certeza vai me iluminar nessa nova caminhada.Quero agradecer à minha linda família, que soube superar a minha ausência durante a campanha , convencida de que estávamos em busca de um futuro melhor para a nossa cidade. Cidade que nascemos e escolhemos para criar os nossos filhos.Do meu marido e companheiro, Miguel, aos meus filhos Kalys e Théo, da minha Mãe Miriam às minhas irmãs Rose e Priscila, dos meus cunhados Guto e Pepeu, da minha tia querida e protetora Socorro e de todos os outros que fazem nossa família, da qual só recebi apoio, carinho e solidariedade. Aos meus amigos daqui e de longe que hoje estão comigo. As minhas amigas do colégio Marista, da Faculdade, o meu eterno amor.A todos vocês o meu agradecimento pelo passado que vivemos até ontem e pela compreensão de como terá de ser o nosso futuro. Saibam, especialmente os meus pequenos Kalys e Théo, maiores tesouros da minha vida, que a mãe de vocês está iniciando o maior desafio da sua vida pública, mas está movida pelo sentimento puro de não decepcionar a ninguém, especialmente a vocês, que tanto ama. Pra mim, a maior vitória será no dia que meus filhos tiverem a certeza de que eu fiz a minha parte para a construção de uma Natal melhor para eles e todos os natalenses. Eles serão dois grandes fiscais da Prefeita, com a pureza das crianças e a sinceridade da infância.Uma lembrança carinhosa e profundamente emocionada ao meu grande amor, Carlos Alberto: pai, saiba que farei tudo o que estiver ao meu alcance para honrar o nosso compromisso com o povo. Com isso, tenho certeza de que estarei fazendo você, onde estiver, mais feliz e mais realizado.A minha mãe, grande presença nos momentos mais difíceis que passamos na ausência do grande timoneiro, emito palmas silenciosas pelo respeito, carinho e amor que dedicou a todos nós.Minhas senhoras e meus senhores,Quero registrar um agradecimento também muito especial aos grandes companheiros do nosso PV, partido ao qual me orgulho de ser filiada e de ter representado na Assembléia legislativa do Estado, para onde fui mandada pelo povo, inclusive me elegendo a deputada mais votada de natal. Lá, no legislativo estadual, ao lado do combativo companheiro Gilson Moura, fiz um trabalho que ficou marcado pela defesa intransigente dos princípios políticos do PV, que agora serão levados adiante pela força e pela competência do companheiro Paulo Davim, mais um guerreiro dessa instituição que já se espalha por quase 170 países no mundo, sempre formada por aqueles que vêm na solidez das políticas públicas de proteção ao meio ambiente e na preservação da natureza, duas grandes motivações para a vida pública, por representarem, na prática, aumento significativo na qualidade de vida de todos nós.Aos companheiros Elias Nunes, Olegário Passos, Carlos Paiva, Rivaldo Fernandes, Aristotelino Monteiro, a minha Juventude Verde... Através dos quais desejo chegar a todos os dirigentes e militantes do nosso PV, o meu agradecimento especial pela garra e força demonstradas durante toda a nossa caminhada. A eles e a nossa corajosa e ousada juventude verde, o meu muito obrigado e a palavra de que estejam certos de que, juntos, faremos muito por Natal.Uma palavra sincera de agradecimento a todos os partidos que conosco somaram na formação da grande aliança política que formamos para a difícil luta que travamos e para a formação democrática do nosso governo.Aqui, uma palavra singular de agradecimento ao nosso grande aliado e querido amigo, Senador José Agripino, em quem, com toda a justiça, temos de reconhecer o papel de um dos maiores condutores dessa forte aliança que venceu nas ruas de Natal. José Agripino não foi somente o presidente ou o representante maior do DEM nessa aliança política vitoriosa. Foi uma peça absolutamente importante na construção artesanal da nossa vitória, conduzindo o seu partido, dialogando com todos os outros e agregando indiscutível valor ético e moral ao nosso palanque.Formamos um grupo que se destacava pela força política e popular de grandes lideranças do nosso estado, como a senadora e ex-prefeita Rosalba Ciarline, que tão bem solidificou em nosso palanque o sentimento de competência feminina na administração pública. A Rosalba o meu mais sincero agradecimento pelo sistemático e determinante apoio que recebi; pela experiência transmitida e pelas sempre sinceras, corretas e carinhosas palavras externadas em nossas caminhadas.O DEM também nos ajudou com a força, a garra e a juventude do deputado Felipe Maia e a companhia destemida dos deputados Betinho Rosado,Getúlio Rêgo e José Adécio, além de todas as suas outras lideranças e militantes.Agradecer ao Deputado Robinson Faria, outro incansável defensor da nossa causa e que somou conosco na luta e na vitória, com os seus companheiros do PMN e do PP especialmente o Deputado Fábio Faria, outro grande incentivador da nossa caminhada vitoriosa. Com você, Robinson, trilhamos muitos dos caminhos dessa cidade que tanto amamos e com você queremos avançar no encontro das soluções para os graves problemas que vamos encontrar. Sei que poderei sempre contar com seu apoio, apoio amigo em todos os momentos.Agradeço ao PTB, na pessoa do Deputado Ezequiel Ferreira de Souza, seu presidente e nosso companheiro de assembléia legislativa.Quero agradecer ao Deputado Federal João Maia, pelo seu apoio que representou não só a presença decisiva do PR, mas também pela importância que teve o seu aval ao nosso projeto para Natal.E a todos os que no silêncio imposto pela legislação eleitoral, souberam fazer chegar aos seus amigos o seu sentimento de apoio a nossa causa, certos de que lutávamos por uma Natal melhor de verdade.Agradeço, de forma peremptória, aos deputados Rogério Marinho e José Dias, que souberam tratar a eleição de Natal como um momento de elevada postura ética, longe das questiúnculas políticas provinvianas. A eles o nosso sentimento de gratidão pelas palavras e ações determinantes no processo político hoje encerrado. Sei que o sentimento que os norteou foi o da liberdade, da coerência e do desejo de estar ao lado da verdade e do melhor projeto para Natal.Agradeço aos vereadores eleitos, reeleitos e aos candidatos que somaram conosco e que, de longe, torceram pelo nosso sucesso.Aos meus queridos companheiros jornalistas, que tão bem sabem o que significam os dois lados da notícia e que marcaram com isenção e profissionalismo a cobertura jornalística da campanha eleitoral. A todos uma mensagem e uma promessa: saibam que vou administrar essa cidade com o sentimento de um jornalista, sempre buscando a verdade para fazer dela o melhor caminho para a liberdade, a eficiência e a satisfação popular.Sei que essa foi uma campanha inesquecível para todos os que dela participaram, da forma mais ostensiva a mais discreta.Todos, sem exceção, têm um pedaço dessa vitória, que passa a ser de todos os natalenses, pois é para todos que vamos governar, sem discriminação, sem politicagem, sem privilégios, e, principalmente, sem preconceitos.Estou certa de que começa aqui e agora um novo momento na história da nossa cidade. Assume o poder municipal alguém que chega imbuída dos melhores princípios e propósitos e dos mais singulares sonhos.O povo de Natal me outorgou a nobre missão de ser Prefeita dessa cidade e a esse povo eu não posso decepcionar. Não posso e não vou. Disso, Natal pode ter certeza.Vou lutar, com todas as minhas forças, para corresponder a confiança do povo, fazendo da administração que agora se inicia um tempo de verdadeiros avanços sociais e econômicos para a nossa cidade. Tempo onde todos sejam tratados e respeitados, verdadeiramente, como cidadãos.A ninguém mais é dado o direito de cultivar a hipocrisia de não reconhecer as diferenças econômicas, culturais e sociais ainda exuberantemente demarcadas em nossa sociedade, mas, muito menos, é oferecido o direito de pensar que não está na hora de trabalhar duro para diminuir essas distâncias, que em nada contribuem para a felicidade coletiva do nosso povo ou de cada um em particular.Pensar que as pessoas ainda têm de ser tratadas como diferentes no acesso aos serviços públicos é atraso, é mediocridade política, é medievalismo conceitual.Foi para lutar pela melhoria da qualidade de vida das pessoas, sem distinções e nem privilégios que fomos às ruas pedir o voto de todos;Por isso, não descansarei enquanto não conseguir melhorar a saúde pública de Natal;Não relaxarei enquanto não souber que a pobreza diminuiu em nossa cidade;Não ficarei satisfeita, enquanto não perceber que aumentou a auto-estima de todos os natalenses, que aqui nasceram ou escolheram para viver;Não serei feliz enquanto não sentir que a felicidade está maior em todas as casas e em todas as famílias.Fácil não será. Impossível também não é. Porque Natal sabe que pode mais, pode muito mais, e que a partir de hoje terá uma administração disposta a trabalhar, incansavelmente, para fazer de Natal uma cidade melhor de verdade.Vamos ao trabalho. Natal quer, merece e pode muito mais, e por isso, vamos, juntos, transformá-la numa cidade melhor de verdade.Termino minhas palavras pedindo para que todos mantenham a esperança de viver dias melhores e a certeza de que, da minha parte, essa é uma profissão de fé. Como diz, o jingle da nossa campanha: "Quando a gente quer a gente pode. Quando a gente quer a gente faz.Muito obrigado.Muito obrigado a todos e que Deus nos proteja, nos ilumine e nos dê sempre a humildade que nos afasta da arrogância, da prepotência e do esquecimento aos compromissos assumidos com o povo. Que nos dê a saúde, a coragem de vencer os enormes desafios a que nos propomos e a sabedoria de permanecer ao lado do povo, reconhecendo sempre nele o absoluto dono do poder e senhor maior da democracia."