Resolução sobre venda de alimento em farmácia sai ainda neste trimestre

A Resolução que define critérios para venda de medicamentos, alimentos e prestação de serviços em farmácias e drogarias será publicada no primeiro trimestre desse ano.O anúncio foi feito pelo diretor presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Dirceu Raposo de Mello, na cerimônia de entrega da Comenda do Mérito Farmacêutico realizada pelo Conselho Federal de Farmácia.“No primeiro trimestre, poderemos converter a Consulta Pública 69 em RDC, Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa. Esse será um grande instrumento para as farmácias de todo o país”, assegura.Mello foi um dos 29 profissionais homenageados com a Comenda, a maior honraria farmacêutica brasileira. Durante a cerimônia, o diretor presidente ressaltou a importância desses profissionais para a sociedade.“A principal característica do farmacêutico é servir e acolher, porque tratamos de pessoas que necessitam de auxílio na hora mais frágil: a da dor”, argumenta.