Bancada federal do RN se reúne com a governadora nesta quarta-feira (5)

Gabriela Duarte "Bancada se reúne hoje com a governadora", informa Fábio Faria.

que a bancada do Rio Grande do Norte se reunirá hoje (5) em Brasília com a governadora Wilma de Faria. O encontro será no gabinete da Presidência do Senado, às 18h.Coordenador da bancada, Faria disse que a pauta será a discussão das emendas ao orçamento 2009. Outra reunião já está agendada para a próxima terça-feira (12), na Câmara Federal, com o mesmo tema.Com a crise econômica mundial, há uma grande expectativa em torno dos cortes ao orçamento que serão feitos pelo Governo.Os representantes de todos os estados se mobilizam para evitar que os projetos desenvolvidos em suas regiões sejam prejudicados.