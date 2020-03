Real Independente pode estrear novo técnico nesta terça O nome mais cotado nos últimos dias é o de Sidcley Souza, ex-técnico das bases

O Real Independente pode estrear novo técnico na nona rodada do Estadual. Na última sexta (13.02) os dirigentes do clube se reuniram, em busca de um nome para ocupar a vaga, ocupada interinamente pelo preparador de goleiros François "Popôsa" - e o nome mais forte é o de Sidcley Souza.



Sidcley atua no futebol da região há um bom tempo, tendo passagens pelo Caicó Esporte Clube e pelo Coríntians; e chegou a trabalhar na equuipe amadora do Real Independente, entre outras equuipes de Jardim de piranhas. Em se concretizando o fato, será sua primeira experiência como técnico profissional.Paralelo ao futebol, é policial militar.



Com isto, o "Concris do Seridó" parte para seu terceiro treinador - antes, passaram por ali Jason Vieira e Silva De Ouro.



Situação



A quantas anda o "Concris" no Estadual? O representante de Jardim de Piranhas ocupa neste momento o nono lugar, "beirando a risca" do rebaixamento, com 4 pontos em 7 jogos - e pode chegar no mãximo a 13 pontos.



A equipe folgou na rodada do último fim de semana (14-15.02) e volta a jogar nesta terça (17.02) contra o Alecrim no estádio Marizão, em Caicó, abrindo a rodada.