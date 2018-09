Após perseguição, equipe da Defur encontra sons automotivos e pneus escondidos em uma casa Delegado Márcio Delgado informou que suspeitos fugiram e bateram em um ônibus. Em seguida, correram a pé em direção à Cidade da Esperança.

Policiais civis da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (Defur) encontraram vários aparelhos de som automotivo além de pneus em um casa localizada à Rua Gramado, em Cidade da Esperança.



O delegado Márcio Delgado Varandas, titular da Especializada, disse que uma equipe da Defur realizava uma investigação naquela região quando três homens em um carro saíram em alta velocidade ao verem os policiais civis. “Os agentes da Defur foram atrás deles em perseguição e quando chegou perto da rodoviária nova eles bateram em um ônibus e fugiram a pé”, contou.



Os três homens correram em direção às ruas de Cidade da Esperança, mas os policiais da Defur não conseguiram alcançá-los. Dentro do carro, foram encontrados dois aparelhos de som para veículos, um pneu e algumas ferramentas como alicate e chave de fenda.



Os policiais civis da Defur voltaram à residência e lá encontraram mais do material encontrado no carro dos suspeitos. Márcio Delgado informou que quem tiver o som do carro ou o pneu suporte do veículo roubado, pode entrar em contato com a Defur pelo número 3232-4550.