Atacante do futebol paranaense pode ser mais um reforço do América Diretoria do América mantém conversas com Fernando Mineiro, que defende o Atlético Paranaense.

A direção do América deverá anunciar dentro de mais alguns instantes a contratação do atacante Fernando Mineiro (foto). O jogador pertence ao Atlético Paranaense e tem contrato até 2010. No ano passado, foi emprestado ao Porto de Caruaru, em razão de uma parceria existe com o "Furacão".



Ele está no Atlético há seis anos, desde a categoria infantil. Destacou-se no ano passado em competições como a Copa SP de Júnior e a Taça BH.



Ficha do jogador:

Nome: Fernando de Oliveira Júnior

Apelido: Fernando Mineiro

Data de Nascimento: 18/03/1988

Idade: 20 anos

Altura: 1,78m

Peso: 73kg

Clubes: Atlético/PR e Porto/PE



Fonte: Blog Vermelho de paixão