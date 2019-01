PF já registrou mais de 56 mil armas até novembro O prazo para recadastramento e registro de armas vai até 31 de dezembro e até esta data, quem for fazer o registro, não precisará pagar as taxas nem fazer os exames psicológicos.

A Polícia Federal já registrou mais de 56 mil armas usadas até novembro deste ano, como parte da campanha de recadastramento de armas de fogo, segundo informações da PF. O prazo para recadastramento e registro de armas vai até 31 de dezembro e até esta data, quem for fazer o registro, não precisará pagar as taxas nem fazer os exames psicológicos.



Também foram concedidos 21.292 registros de armas novas e 107.892 de armas que já possuíam registro estadual, mas não o tinham feito na PF. Outro dado é o de armas apreendidas pela Polícia Federal, que foi de 12.594. As armas foram apreendidas em operações da PF entre outras situações.



A PF também informou que foram entregues pela campanha do desarmamento 16.310 armas até 30 de novembro.