Macau contrata Carlos Mota O zagueiro, que se destacou no América, vem com a missão de tentar evitar o rebaixamento do time das salinas.

O zagueiro Carlos Mota está de volta aos gramados. O atleta, que se destacou no América na década de 1990, foi contratado pelo Macau - os dirigentes do time salineiro aguardavam a divulgação do nome do craque no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para "fechar" de vez a contratação.



Ultimamente, Carlos Mota estava sem clube e havia mesmo anunciado sua aposentadoria do futebol local.



O Macau não é exatamente uma novidade para o zagueiro - ele foi um dos responsáveis pela ascensão do clube à categoria principal. Agora, ele vem com a responsabilidade de evitar o rebaixamento da equipe à Segunda Divisão local.



Só para lembrar: neste momento, o Macau é o lanterna na classificação do Estadual, com 3 pontos - em 8 jogos, foram 3 empates e 5 derrotas, nenhuma vitória sequer - e pode chegar a no máximo 9 jogos, se vencer neste sábado de Carnaval (21.02) o Potiguar de Mossoró n o estádio Walter Bichão e, no dia 26, o Alecrim no estádio Maria Lamas Farache "Frasqueirão".