Paralisação dos caçambeiros e feriado prejudicam coleta de lixo em Natal

Maiara Felipe Lixo se acumula nas ruas de Natal.

“O serviço está funcionando normalmente, mas devido a esses dois problemas ainda não conseguimos normalizar o sistema de coleta”, explicou Diogo Santos.Segundo ele, em alguns bairros a coleta é feita nas terças, quintas e sábados. Em outros, o trabalho é realizado nas segundas, quartas e sextas. Além disso, a coleta de lixo é feita diariamente nas praias e nos centros comerciais.Para a realização do trabalho, Diogo Santos informa que duas empresas terceirizadas se dividem no atendimento as zonas sul, leste e oeste. Já na zona norte, a coleta de lixo é semi-terceirizada.“Dos 39 trechos existentes nas zonas sul, leste e oeste, além de 14 trechos na zona norte, geralmente, uma equipe com quatro garis e um motorista faz dois trechos”. A Urbana contabiliza anualmente 600 mil toneladas de lixo, entulho e podas.