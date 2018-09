Construção civil e comércio impulsionam PIB do Rio Grande do Norte

Marília Rocha

Em relação aos estados nordestinos, o Rio Grande do Norte é o quinto estado mais rico com participação do no PIB nacional com 0,9%, com índice superior a Paraíba com 0,8%.As economias do Rio Grande do Norte e da Paraíba são parecidas, com características de tamanho geográfico e produção das indústrias. O diferencial do estado potiguar é a produção de petróleo, que faz do RN o segundo maior produtor do Brasil, atrás apenas do Rio de Janeiro.Na indústria de transformação potiguar, alimentos, bebidas, têxtil e vestuário pesam em torno de 68% no PIB, enquanto na indústria de transformação da Paraíba predominam os setores têxteis, vestuário e couro (38%) e alimentos e bebidas (13%).O crescimento econômico do Rio Grande do Norte é indicado pelos números de dois principais setores: construção civil e o comércio. O setor da agropecuária tem oscilação com atuação otimizada em alguns anos, seguidos de diminuição da produção nos outros anos, segundo dados do IBGE.A construção civil aponta crescimento de mais de 25% no Rio Grande do Norte, enquanto no Nordeste, os números apontam para um crescimento de 10%.As principais atividades da economia do RN, segundo o IBGE, são: administração, saúde e educação pública (25,81%); comércio e serviços de manutenção e reparação (12,73%) e indústria extrativa mineral (10,17%).Dados apontam ainda que o crescimento do Rio Grande do Norte foi maior que a média nacional com (4,7%), seguido de Alagoas (4,4%) e Sergipe (4,1%) que também cresceram acima da média nacional, segundo o IBGE.No estado, o setor de maior crescimento foi a agropecuária com 20,7%, com incremento de 0,8% na participação da atividade no valor adicionado do Estado. Em 2006, destacou-se a fruticultura irrigada, onde o melão, principal produto, cresceu de 53% em sua produção, números indicados pela pauta de exportação do estado.Em Alagoas, o bom desempenho deve-se à indústria de transformação, no segmento de alimentos e bebidas, com crescimento de 4,2%, e também os serviços. Em Sergipe, o resultado global do setor agropecuário tornou-se positivo, influenciado pelo crescimento de 14,6% da pecuária, já que houve queda na agricultura de 7,3%.Os outros estados da região, exceto a Bahia, também tiveram bons resultados. Destaque para Paraíba (6,7%) e Piauí (6,1%), quarto e sexto maiores crescimentos, respectivamente.

* Com informações do IBGE