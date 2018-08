Aécio Neves quer parceria com administração de Micarla

Cedida Micarla, Robinson e Paulinho: conversa animada com Aécio Neves.

A convite do governador, Micarla participou de uma reunião com os gestores da secretaria de Educação para avaliar a melhoria do ensino no Estado através do desempenho de 504 escolas estaduais que participam do programa Escola Viva, desenvolvido em escolas localizadas em áreas de risco social.Mostrando as dependências do Palácio, que foi recentemente restaurado, a Micarla, ao vice-prefeito eleito Paulinho Freire (PP) e ao deputado Robinson Faria (PMN), Aécio Neves se colocou a disposição da prefeita eleita de Natal para parcerias."Queremos parcerias com Micarla e todos aqueles gestores que tenham a compreensão de que é preciso trabalhar por uma gestão de qualidade", explicou Aécio.Ao final do encontro Micarla deu entrevista para imprensa mineira e ressaltou o objetivo da visit, que é colher informações e exemplos para serem aplicados na administração de Natal a partir de 2009."Viemos aqui para conhecer o choque de gestão e tivemos uma verdadeira aula sobre administração publica eficiente e moderna. A Minas de Aécio é exemplo para o Brasil e concordo quando ele diz que as medidas de um governo que realmente importam são aquelas ultrapassam os mandatos. Quero, assim como Aécio, deixar um legado de obras para as futuras gerações", concluiu Micarla.Enquanto Micarla estava com o governador, os integrantes da equipe de transição, Olegário Passos, Idaísa Fernandes, Roberto Lima e Augusto Viveiros estavam na secretaria da fazenda em treinamento.

Roteiro



A prefeita eleita Micarla de Sousa continua no Sudeste até a sexta-feira (7). A pevista segue para São Paulo ainda nesta quinta-feira (6), onde terá encontro com empresários e discutirá, principalmente, questões referentes ao Turismo em Natal.Em São Paulo, a prefeita terá a companhia do coordenador da bancada federal potiguar, deputado Fábio Faria (PMN). O retorno da prefeita e sua equipe será na noite da sexta-feira (7).