Elias Fernandes cobra reunião para definir participação do PMDB na equipe de Wilma

Maiara Cruz Elias Fernandes reforçará pedido de reunião a Henrique.

Quem primeiro solicitou a reunião foi o senador Garibaldi Filho e, na ocasião, já se posicionou a respeito do assunto: “sou contra”. Na opinião dele o partido perderia a independência. Em outras palavras, o peemedebista disse que quer ser aliado, mas sem amarras.A declaração de Garibaldi foi o suficiente para gerar discussões no partido, que quer mesmo ser ouvido. Um desejo legítimo, reconhece o vice-presidente da legenda, Elias Fernandes. “Ainda hoje (10) estarei com o deputado Henrique Alves e também vou solicitar a reunião”, afirmou.Questionado sobre o seu posicionamento, sem dizer o porquê, Elias disse que particularmente não concorda, mas fará o que for melhor para o partido: “Vou me manter afinado com o presidente estadual do diretório”, pondera.A tal reunião deve demorar a ser realizada. “Devemos nos reunir só daqui a umas duas semanas, pois nos próximos dias todos estão preocupados em definir as emendas para o Orçamento”.