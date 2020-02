Jammil e Uskaravelho tocam em prévia do Aratu no Facho

Divulgação Jammil será atração principal da festa

Serão quatro orquestras de metais, com 15 músicos cada, percorrendo a avenida principal de Barra de Tabatinga, que tem mais mil metros de extensão. Além dos shows, haverá também as apresentações de Boi de Reis, desfile dos bonecos gigantes, pastoril, cantorias de dona Severina e dona Marianinha.O percurso vai da Rótula de Tabatinga (sentido Barreta) indo até o antigo Parque dos Tubarões, no município de Nísia Floresta. Como é tradição, depois da concentração na Rótula, o Aratu parte às 17h indo até o antigo Parque dos Tubarões.

As atrações ficam divididas ao longo do percurso, começando com o palco na Rótula, chegando o desfile após o antigo Parque dos Tubarões, onde Jammil se apresentará.

O caranguejo aratu, que é capaz até de subir nas árvores para se acasalar, inspirou um grupo de veranistas de Barra de Tabatinga, litoral sul potiguar, a formar uma troça carnavalesca abrindo o carnaval naquela praia.O que começou como brincadeira entre amigos, no fim da década de 90, se transformou numa das maiores prévias carnavalescas do Rio Grande do Norte.Desde a sua primeira edição, o Aratu tem a proposta de unir diversão e responsabilidade social, inserindo-se na comunidade de Barra de Tabatinga por meio de ações voltadas para a formação artística de crianças.

São ministradas oficinas de artesanato, prestação de serviços, geração de empregos para a população local no dia dos shows, venda de produtos produzidos pela comunidade, além de melhorias na infra-estrutura da comunidade.

Sábado (14), às 17h

Barra de Tabatinga

Jammil, Uskaravelho e orquestras de frevo

Vendas: Shopping Cidade Jardim