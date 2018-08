Festival Universitário da Canção classifica finalistas

Fotos: Isabela Santos A eliminatória classificou dez canções que concorrerão aos prêmios e gravarão um CD ao vivo.

“Vamos ver se a gente faz um grande evento para o lançamento. Vem surpresa por aí”, planeja. Apesar de a eliminatória ter sido ontem (7), o festival começou bem mais cedo para muitos. O estudante de Música Crisanto Dantas, que concorria com Bossa na Noite de Natal, acredita que os dois meses de ensaio foram recompensados com a boa apresentação.“O momento foi de muita ansiedade. É muito bom apresentar o nosso trabalho”, disse. Para o coordenador de arte e cultura do DCE, Rodrigo Bico, a noite foi marcada pela diversidade musical. “Tivemos do coco ao heavy metal. E todos gostaram de estar no palco; não existiu clima de concorrência entre eles. Todo mundo se ajudou muito”, avalia.Compuseram a mesa julgadora o produtor musical da FM Universitária, Enoque Domingos e os professores da Escola de Música da UFRN Danilo Guanais, Álvaro Barros, Raquel Carmona e Oswaldo Damore, como presidente da mesa. As interpretações das músicas não foram julgadas. A avaliação seguiu dois critérios básicos: letra e melodia.Na ocasião, foram prestadas homenagens a dois músicos potiguares que participaram de Festivais. Pedrinho Mendes foi representado por sua tia/mãe, Marilande Rêgo Mendes, que contou a história do artista com orgulho. Carlos Moreno, o segundo homenageado, não compareceu ao evento e quem recebeu a as honras em seu lugar foi Fabiana Fernandes, coordenadora geral do DCE.1. Sempre me fascina – Denis Rodrigues de Souza (Marketing – UnP);2. Corro Corá – Layane Priscila de Azevedo Silva (Ciências Biológicas – UFRN);3. Andar – João Paulo F. Lira de Holanda (Medicina – UFRN);4. Trova inovadora – Elizabeth Rose de Macedo Gomes (Administração – UCB);5. Preste mais atenção – Rafael Trigueiro Domingos (Química do Petróleo – UFRN);6. Menos um (Caranguejo) – Klécio Adriano da Silva (Artes Cênicas – UFRN);7. Berço da cultura potiguar – Hailton Alves Ferreira (Geografia – UFRN);8. Voando para você – Carlos Magno Bezerra Junior (Ed. Física – UnP);9. Cotovelada – Rani de Moraes Soares (Arquitetura – UFRN);10. Ódio e rancor – Junierik Ribeiro do Nascimento (Ed. Física – UFRN).