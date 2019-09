Foragido de Alcaçuz é preso em Santa Cruz

Uma operação conjunta de policiais civis da 9ª Delegacia Regional de Polícia (DRP), em Santa Cruz, e da delegacia de Currais Novos resultou na prisão de um foragido da Penitenciária Estadual de Alcaçuz.



Gerson Antão da Silva estava em Santa Cruz numa região onde ficam prostíbulos. Segundo informações da polícia, a prisão aconteceu às 10h deste sábado (24) e o foragido estava sozinho.



O diretor da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, Ailson Dantas, informou que o foragido foi um dos beneficiados pela decisão da justiça com o indulto recebido por alguns presos no final do ano passado.



Segundo informações de fontes do Nominuto.com, o foragido já era monitorado e os policiais souberam que Gerson e mais alguns comparsas estariam planejando assaltar um estabelecimento comercial em Santa Cruz.



O foragido foi levado para a delegacia de Currais Novos onde já responde a processo. Ainda não se sabe se ele será transferido para a Penitenciária Estadual de Alcaçuz neste sábado (24).