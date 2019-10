PM prende mulher acusada de acorrentar filha em casa Denúncia anônima levou policiais e integrantes do Conselho Tutelar à uma residência onde havia uma garota de 15 anos acorrentada.

Com ajuda do Conselho Tutelar de Mossoró, uma guarnição do Segundo Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) de Mossoró prendeu em flagrante uma mulher acusada de acorrentar a própria filha dentro de casa.



A partir de uma denúncia anônima, o Conselho Tutelar foi a uma casa localizada na Rua José Mendes da Rocha, no bairro Santo Antônio. Para entrar no local, o Conselho pediu ajuda a Central de Operações da PM.



Ao adentrar na residência, os policiais constataram que, de fato, uma adolescente de 15 anos estava acorrentada pelas pernas. A mãe dela, a caraubense Rita Francisca da Silva, de 39 anos, foi presa em flagrante.



Os policiais militares conduziram a vítima, a mãe e outras pessoas que estavam dentro da residência no momento do flagrante para a Delegacia Especializada na Defesa e Amparo (DEAM) da Mulher de Mossoró.



Ainda no plantão de ontem, a Central de Operações da PM registrou a recuperação de uma motocicleta furtada. O veículo, de placa MZF-2889, estava abandonado no conjunto Inocoop, bairro Alto de São Manoel.