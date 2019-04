Caso Ubarana: STJ concede liminar favorável ao espanhol Anxo Anton

Vlademir Alexandre Anxo está preso desde 2004, quando teria matado o sócio Paulo Ubarana.

De acordo com o advogado André Justo, pela legislação brasileira, Anxo Anton já ganhou o direito ao regime semi-aberto por ter cumprido 1/6 da pena. “O próprio juiz de Nísia Floresta [Marcos Vinicius Pereira Junior] reconheceu isso ao assinar a progressão de regime dele em julho deste ano”, frisou.No entanto, um mês depois, o juiz voltou atrás da decisão alegando que o espanhol estava em situação irregular no Brasil e, por isso, não poderia ficar no regime semi-aberto. Com isso, a defesa de Anxo Anton recorreu com um habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.Em novembro deste ano, a Câmara Criminal negou a liminar o que fez com que o espanhol continuasse no regime fechado. “Diante disso, eu entrei com um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça e, agora, a liminar foi concedida”, informa o advogado André Justo. decisão é assinada pela ministra Laurita Vaz, da Quinta Turma, e está disponível no site do STJ. Na sexta-feira (19), um telegrama foi enviado à comarca de Nísia Floresta comunicando da liminar, bem como ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.Apesar da decisão, o advogado André Justo afirma que só terá certeza que o beneficio será concedido ao seu cliente quando o vi fora da prisão. “Vamos esperar agora para ver se o juiz não vai realizar mais nenhuma manobra. Em relação à situação dele irregular no Brasil ele sempre esteve, desde que foi preso. Mas, vamos tentar solucionar esse problema, até porque ele tem um filho e uma relação estável com uma brasileira”, explica.De acordo com o advogado, para ganhar o regime semi-aberto, o preso precisa trabalhar ou estudar. Como está em situação irregular, Anxo Anton não poderá tentar algum emprego. “Contudo, nada impede que ele possa estudar”, ressaltou André Justo.

O caso

Anxo Anton e a mulher dele, a dançarina alagoana Maria Patrícia da Silva, foram considerados culpados pelo assassinato do empresário Paulo de Tarso Ubarana, proprietário do bar Blackout, na Ribeira. Anxo Anton foi condenado a 19 anos de reclusão em regime fechado. Já Maria Patrícia foi condenada a 16 anos de prisão.Paulo Ubarana desapareceu no dia 21 de setembro de 2004. A última vez que o empresário foi visto foi na companhia do casal, em um restaurante na praia de Búzios, no mesmo dia do desaparecimento.Uma semana depois, o corpo dele foi encontrado dentro de um matagal nas dunas de Búzios. Ele foi morto com dois tiros de pistola na cabeça.Desde que foi condenado, Anxo Anton cumpria pena na penitenciária de Alcaçuz. Maria Patrícia continua presa na ala feminina do Complexo Penal Dr. João Chaves, em Natal.