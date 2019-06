Jovens de projeto social vão revitalizar Praça do Cruzeiro

Cedida Alunas se preparam para projeto trabalho na praça do Cruzeiro.

Com o objetivo de encaminhar jovens de 16 a 24 anos no mercado de trabalho, o Trilha Jovem é um curso técnico público, em que os pleiteantes a uma das 180 vagas devem ser submetidos a uma prova de seleção.As aulas, que ocorrem de segunda a sábado das 8h às 11h30, são ministradas no próprio Cefet, onde os alunos aprendem inglês, LGG (linguagem não-verbal) e as aulas práticas referentes às atividades turísticas.“É complicado entrar no Trilha Jovem, mas quando estamos lá aproveitamos bastante”, disse Jéssica Mariana, aluna do programa.Para a atividade que ocorre no fim de semana, o grupo que ficou responsável pela revitalização da Praça do Cruzeiro, ponto turístico a Vila de Ponta Negra, está buscando auxílio com a população. Até o momento, as estudantes têm apenas cal para o trabalho.“Tínhamos recebido a promessa de que receberíamos todo o material, mas nos deram apenas cal. Vamos ver se conseguimos mais coisas até domingo”, disse Jéssica.A estudante disse que, quem tiver o interesse de ajudar, pode ligar para 8894-9860 (Jéssica Mariana) ou para 9935-6790 (Andreza Campelo).