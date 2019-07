Hermano vai se reunir com membros do PMDB para definir apoio à Micarla

Vlademir Alexandre Segundo Hermano, decisão de apoiar a prefeita na CMN é do partido.

Segundo Hermano Morais, na segunda-feira (12) o secretário teve uma conversa com o outro pemedebista na Câmara Municipal de Natal, vereador Luis Carlos. Mesmo assim, ele lembrou que a decisão sobre apoiar ou não a administração municipal não é uma decisão pessoal de nenhum dos dois representantes do partido na Câmara.“Nem com Luis Carlos conversei ainda. Mas o que posso adiantar é que temos que ter uma conversa com os outros integrantes do diretório municipal e estadual do PMDB. Acredito que até o fim da semana possamos tomar alguma decisão”, completou ele.Questionado sobre a qual seria a participação do PMDB na administração da cidade, o vereador ressaltou que durante a conversa, não foi falado sobre distribuição de cargos, mesmo o vereador Luis Carlos já ter declarado a imprensa que o apoio dependia também do que o PMDB ganharia em troca.“Estamos mais preocupados na possibilidade de apostar nessa nova gestão que está se iniciando, nos projetos apresentados pela administração e não em cargos”, reforçou Hermano Morais.Sobre as reais possibilidades em apoiar a Micarla, o parlamentar lembrou que, mesmo tendo sido contrário à prefeita na eleição da presidência da Câmara, o que mais pesaria para a decisão seria a posição que o partido tomou durante a eleição municipal.“O meu partido não participou da coligação que elegeu Micarla de Sousa, por mais que a decisão tenha sido do diretório estadual que resolveu apoiar o nome da deputada Federal Fátima Bezerra para a prefeitura e não lançar candidato próprio, o caminho natural das eleições. Por isso, neste momento, não podemos decidir sozinhos”.O vereador ainda comentou sobre a iniciativa da atual gestão em convidar aqueles que foram contrários à eleição municipal. “Mesmo assim, recebemos o convite. Então acredito que neste momento temos que ter espírito público e não se prender a nenhum interesse pessoal”, finalizou o vereador.