O ABC de Artur Neto é diferente - análise

Que pena que nos sete empates que o ABC colecionou em casa o time não era treinado por Artur Neto. Que pena que esse bom treinador, que não faz média, que não gosta de aparecer na mídia, e nem faz questão de ter amigos na mídia, não vai ficar no ABC para 2009.No jogo de hoje, vitória incontestável diante do Barueri, 3 a 0, isso ficou evidente. E tratatava-se do Barueri. E eu me recordo na última partida que o ABC fez em casa ainda sem o comando de Artur Neto. Se não estou enganado, uma vitória magra, chata, medíocre, sobre o lanterna CRB.No jogo desta noite, o time de Artur Neto fez 1 a 0. Foi para intervalo com o resultado positivo, e não voltou com armação de retranca. Ele não trocou um atacante por um volante de marcação, e não tirou um meia para colocar mais um zagueiro.No time de Artur Neto, que hoje tinha três volantes, tudo bem, é muito? É. Mas existe uma diferença gritante, pois os três volantes sabem passar, além de marcar, chegam no ataque toda hora, se transformam em meias. Muito diferente do time antes de Artur Neto, quando os volantes só marcavam e faziam falta, não passando nunca do meio-campo.O time de Artur correu riscos de tomar gol, correu sim, mas sempre que isso acontecia, na mesma hora saía para o jogo e dava respostas, atacava com a mesma disposição do adversário e freava o ânimo do oponente.Será que sob o comando de Artur Neto, desde o começo, com Rogerinho, Valdir Papel, Allisson, Audálio e todos os jogadores que o treindor anterior teve à sua disposição o ABC nã brigaria por uma das vagas? Não sei, estamos falando de futebol e eu não tenho bola de cristal. No entanto, tenho certeza de uma coisa, o ABC não teria empatado tanto diante de sua torcida.Uma grande atuação do ABC. Desde Artur Neto, perdendo, ganhando ou empatando, Artur Neto não tem feito raiva à torcida. Ninguém mais vê o torcedor xingando na beira do campo. O torcedor não é bobo, ele sabe que Artur Neto joga para vencer, o que deve nortear sempre uma equipe dentro de campo.Defesa organizada, com jogador na sobra (no segundo tempo aconteceram dois ou três lances que essa marcação falhou), alas que saem para o jogo, e não esporadicamente, mas sempre; volante que desarmam e se apresentam, chegam como homens surpresa no ataque; um meia só de criação, mas com moblidade, com liberdade;e atacantes que são atacantes, se projetam, se apresentam e finaliza.Deixei Paulo Musse por último porque ele foi um dos grandes nomes do jogo. Fez defesas espeaculares e garantiu a tranqülidade. O ABC tem sorte de ter dois goleiraços como Paulo Musse, que está jogando, e Raniere, no banco.Tenho certeza, esse ABC a torcida aprova totalmente. E como foi um jogo diferente, volto a fazer avaliação das atuações para torcedor.- sem comentários maiores. Nota 9- como sempre muito bom no apoio, deixa alguns espaços na marcação, o que é natural para quem é ala. Nota 7- só não teve uma atuação perfeita porque, desgastado, falhou em dois lances de cobertura. Mas foi muito bem. Nota 8.- no mesmo nível de Fabiano, bom por cima e por baixo. Nota 8- foi bem no jogo. Está, aos poucos, recuperando a confiança de um jogador que não era titular nos time que passara há muito tempo. Só peca na hora dos cruzamentos. Nota 7- grata surpresa no jogo. Saiu para o jogo mais ainda que Márcio Hahn, que fez um golaço, além de marcar bem. Fez de maneira segura as duas funções. Nota 8- muito bom na pegada, além de ser um jogador de muita raça, que não foge da disputa, e para quem não existem bolas perdidas. Nota 7,5- volante e meia, volante e ala, volante e até atacante. Foi premiado por um golaço que matou o jogo. Nota 8.- brigou muito, deu trabalho á defesa do Barueri, tentou suas jogadas agudas e quase deixa sua marca. Foi substituído (por outro atacante, Alexandre) quando estava cansado. Nota 7- teve uma ótima atuação, se mexeu como nunca, assumiu o papel de quase fixo na área e fez muito bem a função. Marcou um gol e preparou outro. Nota 8,5- foi o diferencial de Artur Neto no jogo. Ele entrou no lugar de Ivan, deu sangue novo ao ataque, bailou, preocupou, fez um golaço de muita importância e ainda fez quase toda a jogada do terceiro. Jogou menos tempo, mas não jogou menos. Nota 8,5- entrou para aquietar o jogo e fez bem sua função. Sem nota- nem deu tempo de pegar na bola. Entrou para o time ganhar tempo com a substituição. Sem nota- em nenhum momento pediu ao time para se encolher. E mexeu com coragem, mantendo o time no jogo, no ataque. Sua atuação foi determinante na vitória de hoje. Nota 9