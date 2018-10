Reunião entre governadora Wilma de Faria e secretariado ainda não começou Despacho coletivo discutirá, entre outros assuntos, Segurança, Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Objetivo é acelerar execução de obras e serviços.

O despacho coletivo entre a governadora Wilma de Faria (PSB) e parte do seu secretariado, que estava marcada para 9h30, ainda não começou.



O encontro faz parte da série de reuniões que iniciou há duas semanas na Seplan – Secretaria Estadual de Planejamento – com o objetivo de diminuir os entraves burocráticos e acelerar a execução de obras e serviços.



Está programado para esta quarta-feira (19) o despacho com as Secretarias de Justiça e Cidadania, Gabinete Civil, Planejamento e Finanças, Procuradoria Geral Controladora e Defesa Social (Polícia Militar, DEGEPOL, ITEP e Corpo de Bombeiros). Às 11h entram na sala Meio Ambiente e Recursos Hídricos, CAERN, Procuradoria Geral, Controladoria, Planejamento e Finanças e Infra-estrutura. Também participarão do encontro a Caixa Econômica Federal.



* Masis informações em instantes